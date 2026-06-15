Il Torino Football Club ha formalizzato il rientro di Alessandro Gazzi, figura storica del panorama granata, che dal prossimo 1° luglio assumerà l'importante incarico di team manager della prima squadra. L'annuncio, diramato direttamente dalla società, conferma la volontà del club di affidare un ruolo strategico all'ex centrocampista, già noto per la sua profonda conoscenza dell'ambiente e per la sua indiscussa dedizione. Gazzi subentra ad Alessandro Andreini, al quale la dirigenza ha espresso il proprio sincero ringraziamento per il proficuo lavoro svolto negli ultimi due anni al servizio della squadra.

Attraverso il comunicato ufficiale, il club ha voluto evidenziare le qualità che hanno sempre contraddistinto Gazzi durante la sua precedente e significativa esperienza in maglia granata. "Si è particolarmente distinto per abnegazione e dedizione alla causa", si legge nella nota, che ne celebra il forte legame con i colori sociali. Nel corso delle sue quattro stagioni da calciatore, dal 2012 al 2016, Gazzi ha collezionato ben 104 presenze, mettendo a segno tre reti in competizioni di rilievo come la Serie A, la Coppa Italia e l'Europa League. Questo ritorno non è solo un atto formale, ma rappresenta un chiaro segnale di continuità progettuale e di valorizzazione delle figure che, come lui, conoscono a fondo e incarnano l'autentica identità del club torinese.

Un legame profondo con la storia e l'identità granata

Il rapporto tra Alessandro Gazzi e l'ambiente torinese trascende il semplice passato da calciatore. La sua conoscenza del club è stata ulteriormente arricchita dall'esperienza come vice allenatore dell'Under 17 nella stagione 2022/23, dimostrando una versatilità e un impegno costanti. La sua vasta esperienza e il suo radicato attaccamento ai colori granata sono stati, senza dubbio, elementi cruciali nella decisione della società. Questa scelta mira a consolidare il collegamento tra la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza, creando una sinergia fondamentale per il futuro. L'assegnazione del nuovo incarico a Gazzi si inserisce, infatti, in un più ampio e strategico processo di riorganizzazione interna che sta interessando il club, un percorso che include anche l'attesa nomina del prossimo allenatore della prima squadra.

Il ruolo strategico del team manager nel nuovo assetto

All'interno dell'attuale struttura del Torino FC, la figura del team manager riveste un'importanza cruciale, fungendo da ponte essenziale e da punto di raccordo tra i molteplici settori del club. È un ruolo che richiede non solo capacità organizzative, ma anche una profonda comprensione delle dinamiche interne e dei valori societari. La decisione di affidare tale responsabilità a una personalità come Alessandro Gazzi, che vanta una conoscenza approfondita dell'ambiente granata e dei suoi principi fondanti, è una chiara testimonianza della volontà del club di mantenere saldo il legame con la propria tradizione. Al contempo, questa scelta riflette l'intenzione di investire su professionalità già consolidate e di comprovata affidabilità.

Il Torino, infatti, è impegnato in una fase di ridefinizione complessiva del proprio assetto tecnico e organizzativo, un processo che guarda con determinazione al futuro, ma che non intende affatto rinunciare a quelle figure che hanno già dimostrato totale dedizione e elevata competenza al servizio della gloriosa causa granata.