L'Algeria ha messo a segno un'importante vittoria in amichevole contro l'Olanda, imponendosi per 1-0 a Rotterdam. Questo successo inatteso rappresenta un significativo banco di prova per la nazionale nordafricana in vista dei prossimi Mondiali di calcio. La sfida, disputata in uno degli stadi più iconici dei Paesi Bassi, ha visto l'Algeria trionfare grazie a una rete decisiva di Hadj Moussa, siglata all'86° minuto.

Nonostante la squadra olandese abbia esercitato una netta supremazia territoriale, creando numerose occasioni da gol, la difesa algerina ha dimostrato grande solidità.

Un ruolo cruciale è stato quello del portiere Luca Zidane, figlio dell'ex stella francese, che con i suoi interventi determinanti ha mantenuto inviolata la porta dei Fennecs. Il ventottenne estremo difensore, attualmente in forza al Granada nella seconda divisione spagnola, si sta giocando un posto fondamentale nella lista definitiva dei convocati per la fase finale del torneo mondiale, che si preannuncia come un'occasione unica per la sua carriera.

Le scelte di Petkovic e la corsa per i Mondiali

Il commissario tecnico Vladimir Petkovic, già noto per la sua esperienza alla guida della Lazio, si trova di fronte a scelte cruciali. Ha convocato quattro portieri per il ritiro pre-Mondiale, ma soltanto tre avranno l'onore di far parte della spedizione in Nord America.

La brillante prestazione di Zidane contro l'Olanda potrebbe quindi rivelarsi un fattore decisivo nella selezione finale dello staff tecnico. Petkovic ha chiaramente impostato questa partita come un vero e proprio test strategico, schierando una formazione molto vicina a quella che si prevede affronterà l'Argentina nella gara inaugurale del torneo.

Sebbene l'incontro fosse etichettato come un'amichevole, ha assunto fin da subito un elevato tono agonistico. L'Algeria ha mostrato una determinazione palpabile nel misurarsi contro una delle squadre più quotate e rispettate d'Europa, dimostrando di poter competere ad alti livelli. L'Olanda, pur avendo schierato molti dei suoi titolari e creato diverse opportunità, non è riuscita a concretizzare il proprio dominio, scontrandosi con la resistenza algerina.

Il percorso di preparazione dell'Algeria

La nazionale algerina è giunta a Rotterdam dopo aver completato le fasi finali della sua preparazione ad Algeri. Queste includevano sessioni di allenamento pubbliche presso lo stadio Nelson Mandela e sedute al Centro Tecnico Nazionale di Sidi Moussa. La squadra, composta da ventisette giocatori attentamente selezionati da Petkovic, ha raggiunto i Paesi Bassi a bordo di un volo charter speciale. Immediatamente dopo la partita, il gruppo farà ritorno in Algeria per riprendere gli allenamenti a Sidi Moussa, prima della partenza definitiva per gli Stati Uniti, dove inizierà la fase successiva della loro campagna mondiale.

Tra i convocati, spiccano tre figure di grande esperienza internazionale, già protagonisti nella storica spedizione del 2014 in Brasile: il capitano Riyad Mahrez, il centrocampista Nabil Bentaleb e il difensore Aïssa Mandi.

La loro preziosa esperienza sarà un elemento fondamentale per guidare una squadra che si appresta ad affrontare il primo Mondiale a 48 squadre. L'Algeria si presenta a questo appuntamento con grandi ambizioni, forte di una rosa che sapientemente combina il talento emergente con la solidità e la saggezza dei suoi veterani.