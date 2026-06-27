L'Argentina ha ufficialmente conquistato l'accesso agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, assicurandosi il primo posto nel Gruppo J. La squadra sudamericana, forte anche di una vittoria per 2-0 sull'Austria che ha consolidato la sua leadership, si prepara ora ad affrontare la seconda classificata del Gruppo H. L'incontro si terrà allo Hard Rock Stadium di Miami, venerdì 3 luglio, con fischio d'inizio alle ore 18:00 ET, segnando l'inizio della fase a eliminazione diretta.

Il regolamento del torneo stabilisce che la vincitrice del Gruppo J, l'Argentina, incrocerà il proprio cammino con la seconda del Gruppo H.

Le proiezioni attuali indicano Capo Verde come la candidata più probabile a chiudere al secondo posto, con una percentuale del 55,3%. Seguono l'Uruguay (6,4%) e la Spagna (8%). Un eventuale confronto con i Blue Sharks rappresenterebbe un avversario inedito per l'Argentina, ma è già considerato dagli osservatori come una sfida favorevole.

Il percorso dell'Argentina nella fase a eliminazione diretta

Il cammino previsto per l'Argentina, in caso di successo agli ottavi, proseguirà con i quarti di finale l'11 luglio alle 21:00 ET presso l'Arrowhead Stadium di Kansas City. Le semifinali sono in programma il 15 luglio alle 15:00 ET al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, mentre la finale si disputerà il 19 luglio alle 15:00 ET al MetLife Stadium nel New Jersey.

Questo calendario offre alla nazionale sudamericana la possibilità di prepararsi con attenzione per ogni fase, puntando a raggiungere l'atto conclusivo del torneo.

Possibili avversarie e scenari del Gruppo H

Secondo il formato della Coppa del Mondo 2026, la vincitrice del Gruppo J affronta la seconda del Gruppo H negli ottavi di finale. L'Argentina, avendo ottenuto il primo posto grazie anche alla vittoria sull'Austria, si trova in una posizione favorevole nel tabellone. Le squadre del Gruppo H sono quindi sotto osservazione, con Capo Verde, l'Uruguay e la Spagna tra le principali candidate a sfidare la nazionale sudamericana nella prossima fase.