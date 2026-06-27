Il calciomercato estivo si anima con importanti movimenti tra le squadre di Serie A, determinate a rafforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Il Como, in particolare, si sta muovendo con decisione per costruire una squadra competitiva anche in Champions League.

Il club lariano ha messo nel mirino il centrale Davinson Sánchez del Galatasaray, attualmente impegnato con la Colombia al Mondiale. Contemporaneamente, il Como ha formulato un'offerta da 25 milioni di euro più bonus per il centrocampista Trevoh Chalobah del Chelsea. La richiesta del club inglese, tuttavia, si attesta su 30 milioni più 5 di bonus.

Il Milan è al centro di un'operazione che promette di essere storica. I rossoneri sono pronti a definire l'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro, un investimento record che lo renderebbe il giocatore più caro nella storia del club. Questa mossa strategica mira a segnare una netta cesura con il recente passato e a riallacciare il rapporto con i tifosi. L'arrivo dell'attaccante portoghese potrebbe inoltre influenzare il futuro di Rafael Leão, che a questo punto potrebbe valutare la permanenza in Italia.

Le strategie delle altre squadre di Serie A

L'Inter, dopo la delusione per il mancato arrivo di Marco Palestra e l'inattesa partenza di Denzel Dumfries, lavora per blindare il giovane Pio Esposito.

Sul fronte degli esterni, i nerazzurri cercano rinforzi: tra i nomi seguiti figurano il francese Moussa Diaby, in uscita dall'Al-Ittihad, e Anan Khalaili, promettente giocatore dell'Union Saint-Gilloise valutato 25 milioni di euro, su cui c'è anche l'interesse del Napoli.

La Juventus valuta l'ingaggio di Frank Kessié, attualmente svincolato. Il centrocampista ivoriano si è proposto con convinzione: "Sono un gran bel colpo, in forma e soprattutto svincolato", ha dichiarato dopo la vittoria della sua Costa d'Avorio contro Curaçao. L'Atalanta ha ufficializzato la risoluzione del contratto con Ivan Jurić, ora libero di accasarsi al Monza, ed è vicina alla cessione in prestito di Benjamin Matthew Godfrey ai Glasgow Rangers.

Trevoh Chalobah: profilo e carriera

Trevoh Chalobah, classe 1999, è cresciuto nelle giovanili del Chelsea. È un difensore centrale fisicamente imponente, versatile anche a centrocampo o come terzo difensore. Con i Blues ha collezionato oltre 150 presenze e 8 gol, vincendo trofei come il Mondiale per club, la Conference League, la Supercoppa Europea e la FA Cup. Vanta una presenza nella nazionale maggiore inglese e nel 2017 ha conquistato il campionato europeo Under 19. L'Inter, dal canto suo, monitora la situazione di Chalobah, considerandolo una possibile alternativa per la difesa, pur non avendo ancora presentato offerte ufficiali.

Il resto del calciomercato

Il Cagliari ha ingaggiato il ventenne Alessandro Romano dalla Roma per 5 milioni di euro.

I sardi seguono anche Gaetano Oristanio, sul quale c'è l'interesse del Torino. I granata rischiano di perdere Cesare Casadei, che il Chelsea vorrebbe riprendere per un prestito in Inghilterra. La Fiorentina attende l'arrivo di Viéry, difensore centrale del Grêmio, per circa 15 milioni di euro. Il Parma ha riscattato Benjamin Cremaschi dall'Inter Miami e punta a confermare Franco Carboni, cercando di trattare al ribasso con l'Inter. Infine, il Genoa ha praticamente definito l'arrivo del 21enne Franz-Ethan Meichtry dal Thun.