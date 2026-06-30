Il difensore dell’Atalanta e della nazionale svedese, Isak Hien, è stato sottoposto a un intervento chirurgico in Finlandia. L'operazione si è resa necessaria a seguito di un grave infortunio alla coscia sinistra riportato durante l’incontro tra Svezia e Giappone, disputato ad Arlington, Texas, nella notte tra il 25 e il 26 giugno. Il calciatore aveva subito il trauma al 37’ del primo tempo, allungando in modo innaturale la gamba sinistra in scivolata. L'incidente lo ha costretto a lasciare il campo e il ritiro con la sua nazionale, evidenziando la serietà della lesione.

L’operazione chirurgica è stata eseguita presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, dal professor Lasse Lempainen. L'intervento ha avuto come obiettivo la riparazione della lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, una lesione che richiede un recupero attento e specifico. La società Atalanta ha prontamente comunicato che Hien inizierà da subito un intensivo programma riabilitativo. Le prime stime indicano uno stop forzato fino a tre mesi per il difensore, il quale sarà costretto a saltare l'intera fase di preparazione estiva con il club nerazzurro, un periodo cruciale per il club.

L'intervento chirurgico e i tempi di recupero

L'intervento, di alta complessità, si è reso indispensabile per risolvere il danno subito da Isak Hien durante la gara mondiale.

Il professor Lempainen, specialista in chirurgia tendinea, ha condotto l'operazione, che, secondo le comunicazioni ufficiali, è stata perfettamente riuscita. Il difensore, rientrato dal ritiro della sua nazionale, dovrà ora affrontare un programma riabilitativo specifico e mirato. L'obiettivo è il recupero della piena funzionalità della coscia sinistra. Le previsioni sui tempi di recupero si attestano su un periodo di circa due o tre mesi, durante i quali il calciatore sarà impegnato in un lavoro costante per riacquistare la forma fisica ottimale e tornare a disposizione dell'Atalanta.

Le prospettive per il rientro in campo

Le attuali previsioni indicano che Isak Hien sarà costretto a saltare interamente la preparazione estiva con l'Atalanta.

Il suo rientro in gruppo è atteso non prima della conclusione della pausa dedicata agli impegni delle nazionali, prevista per il mese di settembre. Questo significa che il difensore svedese dovrà non solo superare l'infortunio, ma anche lavorare per ripristinare la condizione atletica necessaria per affrontare la nuova stagione. La società bergamasca si troverà quindi a dover fare a meno del suo centrale per le prime giornate di campionato, riponendo fiducia in un recupero totale e puntuale, essenziale per la squadra.