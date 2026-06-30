Gonçalo Matias Ramos è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'acquisizione dell'attaccante portoghese dal Paris Saint-Germain, con cui ha sottoscritto un contratto di lunga durata, valido fino al 30 giugno 2031. Questa operazione segna il primo significativo colpo del calciomercato estivo per la società milanese, giungendo subito dopo l'arrivo di Rúben Amorim sulla panchina. L'investimento per assicurarsi le prestazioni di Ramos si aggira intorno ai 75 milioni di euro, evidenziando la volontà del Milan di rafforzare la propria rosa con profili di alto livello.

Nato a Olhão il 20 giugno 2001, Gonçalo Ramos ha iniziato il suo percorso calcistico nelle giovanili di S.C. Olhanense e S.L. Benfica. È stato proprio con il Benfica che ha fatto il suo debutto tra i professionisti nel 2019, dimostrando fin da subito le sue qualità. Durante la sua permanenza con la maglia delle Águias, ha collezionato oltre cento presenze e ha realizzato quarantuno reti, contribuendo in maniera determinante alla conquista della Primeira Liga nella stagione 2022/23, un successo che ne ha consolidato la reputazione come uno dei talenti più promettenti del calcio portoghese.

Un percorso di successi e affermazione internazionale

L'esperienza di Gonçalo Ramos al Paris Saint-Germain, iniziata nell'estate del 2023, ha ulteriormente consolidato la sua carriera a livello internazionale.

Nel corso della sua permanenza in Francia, ha arricchito il suo già notevole palmarès con importanti trofei: ha conquistato tre titoli di Ligue 1, due Coupe de France, tre Trophée des Champions, due prestigiose UEFA Champions League, una UEFA Super Cup e una FIFA Intercontinental Cup. In totale, ha messo a segno quarantacinque gol in centotrentuno presenze complessive, confermando la sua prolificità e la sua capacità di incidere nelle competizioni di alto livello.

Il suo percorso con la nazionale maggiore del Portogallo è iniziato nel novembre 2022, quando ha fatto il suo esordio. Da quel momento, Ramos è diventato una presenza costante e fondamentale per la sua selezione, partecipando a due edizioni della Coppa del Mondo FIFA e contribuendo attivamente al successo portoghese nella UEFA Nations League 2024/25.

La sua rapida ascesa lo ha reso un punto di riferimento anche a livello internazionale, dimostrando una maturità e una leadership sorprendenti per la sua età.

Le ambizioni rossonere con il nuovo attaccante

L'arrivo di Gonçalo Ramos rappresenta un investimento strategico e significativo per il Milan, che punta su un attaccante giovane ma già dotato di una vasta esperienza a livello internazionale. Il club ha accolto il suo nuovo acquisto con un messaggio di benvenuto, augurandogli “ogni successo con la maglia rossonera”, sottolineando le elevate aspettative riposte in lui. L'inserimento di Ramos nella rosa guidata dal tecnico Rúben Amorim segna l'inizio di una nuova fase per il Milan, che si prepara ad affrontare la prossima stagione con rinnovate ambizioni, puntando a risultati importanti sia nel campionato italiano che nelle competizioni europee. La sua presenza è vista come un elemento chiave per elevare il livello tecnico e tattico della squadra.