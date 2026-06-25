Brasile e Marocco staccano il pass per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 al termine della terza giornata del Gruppo C. I verdeoro superano senza difficoltà la Scozia, mentre i nordafricani hanno la meglio su Haiti al termine di una gara ricca di emozioni e gol.

Il Brasile chiude in testa al girone

Successo netto per il Brasile, che batte la Scozia 3-0 e conquista il primo posto nel Gruppo C con 7 punti.

La Seleção passa in vantaggio già al 7' del primo tempo grazie a Vinicius. Lo stesso attaccante trova nuovamente la via della rete al 19', ma il gol viene annullato per un fallo in attacco.

La doppietta è soltanto rimandata: nel recupero della prima frazione, al 48', Vinicius firma il raddoppio con un colpo di testa. Nella ripresa arriva anche il tris, realizzato da Cunha al 60'.

Grande entusiasmo sugli spalti per l'ingresso in campo di Neymar, al suo debutto in questo Mondiale dopo il lungo stop per infortunio.

Con questo successo il Brasile chiude il girone al primo posto grazie a una migliore differenza reti rispetto al Marocco.

Marocco-Haiti, spettacolo e sei gol

Partita ricca di colpi di scena nell'altra sfida del girone, vinta dal Marocco per 4-2 contro Haiti.

I nordafricani vanno subito sotto al 10' a causa di un'autorete di Bounou. Il pareggio arriva al 39' con Hakimi, ma Haiti torna avanti quattro minuti più tardi grazie a Isidor.

La risposta marocchina è immediata: al 46' Saibari ristabilisce nuovamente la parità prima dell'intervallo.

Nella ripresa il Marocco cambia marcia e completa la rimonta. Al 78' segna Rahimi, mentre all'89' Yassine mette al sicuro il risultato fissando il punteggio sul definitivo 4-2.

La classifica finale del Gruppo C

Al termine della fase a gironi, Brasile e Marocco chiudono entrambi a quota 7 punti e conquistano la qualificazione ai sedicesimi di finale.

I verdeoro si assicurano il primo posto del raggruppamento grazie a una migliore differenza reti, mentre il Marocco accede alla fase a eliminazione diretta da secondo classificato.