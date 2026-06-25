La terza giornata del gruppo C del Mondiale 2026 ha definito le squadre qualificate ai sedicesimi di finale, con Brasile e Marocco che hanno conquistato il pass. Negli incontri disputati il 25 giugno 2026, il Brasile ha superato la Scozia con un netto tre a zero, mentre il Marocco ha prevalso su Haiti in una partita ricca di gol, conclusasi quattro a due. Questi esiti hanno stabilito la classifica finale del girone, confermando l'avanzamento delle due formazioni.

Brasile primo nel gruppo C, Vinicius protagonista

Il Brasile ha dimostrato la sua superiorità contro la Scozia, prendendo il controllo del match fin dalle prime battute.

L'apertura delle marcature è avvenuta al settimo minuto grazie a Vinicius. Poco dopo, al diciannovesimo, un secondo gol dell'attaccante brasiliano è stato annullato per un fallo in attacco. Tuttavia, Vinicius si è rifatto nel recupero del primo tempo, siglando il raddoppio con un colpo di testa preciso. Nella ripresa, al sessantesimo minuto, Cunha ha arrotondato il punteggio sul tre a zero finale, assistito da Bruno Guimarães. La partita ha visto anche il debutto stagionale di Neymar, entrato in campo dopo un infortunio. Con queste prestazioni, il Brasile ha chiuso il girone al primo posto con un totale di sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio.

Il Marocco si qualifica, Haiti eliminata

Nell'altra sfida decisiva del girone, il Marocco ha affrontato Haiti in un incontro combattuto. I nordafricani si sono trovati in svantaggio al decimo minuto a causa di un'autorete sfortunata di Bounou. La reazione marocchina non si è fatta attendere e al trentanovesimo minuto Hakimi ha ristabilito la parità. Poco prima dell'intervallo, al quarantatreesimo, Haiti è tornata in vantaggio con Isidor, ma il Marocco ha risposto prontamente al quarantaseiesimo con la rete di Saibari, chiudendo il primo tempo sul due a due. La ripresa ha visto il Marocco prendere il sopravvento: al settantottesimo minuto Rahimi ha portato in vantaggio i suoi, e all'ottantanovesimo Yassine ha sigillato il risultato finale sul quattro a due.

Grazie a questa vittoria, il Marocco ha concluso il girone al secondo posto con sette punti, gli stessi del Brasile, ma con una differenza reti inferiore. Haiti, invece, ha terminato la sua avventura nel torneo, classificandosi all'ultimo posto del gruppo e venendo eliminata dalla competizione.

Classifica finale e prossimi impegni ai sedicesimi

Al termine della fase a gironi, il Gruppo C ha visto il Brasile avanzare ai sedicesimi di finale come capolista, seguito dal Marocco. Entrambe le squadre hanno dimostrato grande solidità, totalizzando sette punti ciascuna, con il Brasile che ha prevalso per una migliore differenza reti. La Scozia e Haiti, pur avendo lottato, sono state eliminate dalla competizione.

Le due formazioni qualificate attendono ora di conoscere i loro prossimi avversari, che saranno estratti tra Paesi Bassi, Giappone o Svezia, in base al regolamento del torneo. Si prospettano sfide avvincenti per le squadre che hanno superato questa prima fase dei Mondiali 2026.