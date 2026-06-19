Il Crotone ha aperto una fase decisiva di pianificazione in vista della stagione 2026-2027. La dirigenza sta lavorando sul calciomercato estivo con scelte già concrete tra riscatti e nuovi innesti. In attacco sarebbe arrivata la conferma di Antonino Musso, mentre in difesa si registra l’acquisto di Angelo Veltri. Parallelamente resta aperta la questione allenatore, elemento chiave per definire la nuova identità tecnica della squadra.

Crotone: riscatto Musso e strategia attacco

Il Crotone avrebbe esercitato il diritto di riscatto per Antonino Musso dalla Torre.

A darne conferma in un'intervista rilasciata a La Nuova Sardegna, è stato il DS della Torres Andrea Colombino. L’attaccante diventa a tutti gli effetti un giocatore rossoblù, ma il suo futuro resta incerto: il club valuta se trattenerlo o inserirlo in una possibile operazione di mercato. La strategia è chiara: costruire valore tecnico ed economico. Ogni mossa è pensata in funzione della sostenibilità e della competitività della rosa.

Crotone difesa 2026: ufficiale Angelo Veltri dal Picerno

In difesa arriva Angelo Veltri dal Picerno, operazione che rafforza il reparto arretrato con un profilo giovane ma già strutturato. L’innesto risponde all’esigenza di garantire maggiore solidità rispetto alla scorsa stagione.

Il club continua a lavorare su un progetto di rinnovamento mirato, puntando su giocatori funzionali e con margini di crescita, in linea con la politica societaria. Una conferma che farebbe pensare ad una sua permanenza nella rosa della squadra del nuovo campionato.

Nuovo allenatore Crotone 2026: Longo in bilico e idea Banchieri

La scelta del nuovo allenatore condizionerà l’intera stagione del Crotone. Emilio Longo, in scadenza al 30 giugno 2026, potrebbe lasciare dopo due anni: il Foggia resta alla finestra. In precedenza era stato valutato Marco Turati, ora vicino al Catanzaro. Tra i nomi emergenti spunta Simone Banchieri, ex Novara e Vis Pesaro, considerato un profilo compatibile con il nuovo progetto tecnico. Qui tutto rimane in evoluzione con il Crotone chiamato a fare i conti con la situazione economica della società.