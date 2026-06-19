Il mercato estivo entra sempre più nel vivo e le società di Serie A iniziano a delineare le strategie che potrebbero caratterizzare le prossime settimane. Tra le squadre più attive figura la Juventus, impegnata nella ricerca di un attaccante capace di aumentare il peso offensivo della rosa. Nel frattempo il Napoli continua a lavorare per rinforzare le corsie laterali, mentre Cagliari e Genoa si muovono con decisione per costruire organici competitivi in vista della nuova stagione.

Castro nel mirino della Juventus: Miretti può abbassare il costo dell’operazione

Secondo quanto rivelato su X dal giornalista Michele De Blasis, la Juventus avrebbe messo nel mirino Santiago Castro, attaccante argentino che si è messo in evidenza con la maglia del Bologna. Il club emiliano considera il centravanti uno dei punti fermi del proprio progetto tecnico e sarebbe disposto a prenderne in considerazione la cessione soltanto davanti a una proposta di almeno 40 milioni di euro. Una valutazione importante che potrebbe però essere alleggerita attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica gradita ai rossoblù. In questo contesto torna d’attualità il nome di Federico Miretti, centrocampista bianconero seguito da tempo dal Bologna e valutato circa 15 milioni di euro dalla Juventus.

L’inserimento del giovane mediano nell’operazione potrebbe consentire ai bianconeri di abbassare sensibilmente la parte economica dell’affare, rendendo più accessibile l’assalto a Castro. Al momento si tratta soltanto di uno scenario da monitorare, ma gli interessi reciproci potrebbero favorire l’apertura di un dialogo concreto tra le due società.

Dodò resta un’opzione per il Napoli, Genoa e Cagliari accelerano

Nel frattempo il Napoli continua a cercare un esterno difensivo che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo durante una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, uno dei profili ancora presenti nella lista della dirigenza partenopea sarebbe Dodò.

Il laterale brasiliano è considerato in uscita dalla Fiorentina e potrebbe lasciare Firenze per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Sul giocatore, tuttavia, si registra anche l’interesse della Roma, pronta a inserirsi qualora si creassero le condizioni giuste.

Movimenti significativi arrivano anche da Cagliari e Genoa. Il club sardo avrebbe individuato in Armando Broja, attaccante albanese del Burnley, il principale obiettivo per rinforzare il proprio reparto offensivo. In Liguria, invece, è già arrivato il primo colpo dell’estate: il Genoa ha infatti definito l’arrivo di Tommaso Baldanzi dalla Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un’operazione complessiva da circa 10 milioni di euro.