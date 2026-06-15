Ultime 24 ore di passione per i tifosi del Crotone che attendono novità dalla società sul fronte dell'iscrizione al campionato di Serie C 2026-2027. La società, per quanto sarebbe emerso, sarebbe riuscita a reperire i soldi necessari a permettere al club di presenziare al prossimo torneo, anche se con grandissime difficoltà legate alla presenza dell'amministrazione giudiziaria e alle contestuali difficoltà nell'accedere al credito bancario. In queste ore iniziano anche ad emergere le prime voci di calciomercato, tra i calciatori ambiti ci sarebbe il centrale difensivo Niccolò Cocetta, seguito dall'Avellino.

Crotone, Cocetta talento che ha saputo mettersi in mostra

Arrivato a fari spenti in Calabria dopo l'esperienza della Torres, il difensore Niccolò Cocetta ha svolto qualche mese nelle retrovie, provando ad ambientarsi, prima di essere definitivamente lanciato nell'undici titolare da gennaio scorso dal tecnico Emilio Longo. Un calciatore giovane, classe 2003, sul quale la dirigenza ha puntato assicurandosene le prestazioni. Una scommessa vincente per quanto visto in campo con l'Avellino, club di Serie B, che avrebbe messo il giovane calciatore nella lista degli elementi graditi per la rosa della nuova stagione.

Da Cocetta a Novella, anche il terzino ha mercato

Altro calciatore che si è ben comportato è l'esterno Mattia Novella, arrivato a gennaio a titolo definitivo dal Potenza.

Per lui un girone di ritorno importante con gli squali, complice l'assenza per infortunio di Andreoni e la scarsa brillantezza di Guerra. Ad interessarsi all'ex Potenza sarebbe stato nelle ultime giornate la Salernitana, una delle formazioni deluse di questa stagione nel Girone C di Lega Pro.

Crotone, le altre indiscrezioni di calciomercato

A pochi giorni dalla conclusione della stagione due squadre hanno messo gli occhi sull'attaccante Guido Gomez: si tratta del Perugia e della Salernitana, con i campani già interessati nel mese di gennaio. C'è anche da capire quale sarà il futuro dell'attaccante Antonino Musso: di proprietà della Torres, giunto a Crotone con opzione di riscatto degli squali, il calciatore è stato determinante nella seconda parte di stagione per il Crotone e rappresenta un elemento interessante per qualsiasi formazione di Lega Pro.