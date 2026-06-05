Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas. Il tecnico, reduce dalla recente esperienza al Bologna, ha raggiunto Istanbul per la firma del contratto, dopo aver trovato l’intesa con il club turco. Nel frattempo, la Fiorentina ha ufficialmente concluso il rapporto con Paolo Vanoli, ringraziandolo per il lavoro svolto e si prepara ad annunciare Fabio Grosso come nuovo allenatore.

In casa Milan, la situazione di Massimiliano Allegri resta in sospeso, con il club e l’allenatore toscano ancora alla ricerca di un accordo sulla buonuscita. Intanto, il Napoli ha ufficializzato il rinnovo del brasiliano Alisson Santos: lo Sporting riceverà 16,5 milioni di euro, che si aggiungono ai 3,5 già investiti per il prestito.

Leao e il futuro: "Pronto a una nuova sfida"

Rafa Leao, attaccante del Milan, ha espresso il suo malcontento per il ruolo ricoperto in campo sotto la guida di Allegri. 'Giocavo infortunato e in un ruolo non mio', ha dichiarato il portoghese, aggiungendo di essere 'pronto a una nuova sfida' e convinto che 'Premier League o Liga siano in grado di valorizzare di più il mio talento'.

L’Inter, dopo la partenza di Denzel Dumfries verso il Real Madrid, ha esercitato l’opzione di riacquisto per Aleksandar Stankovic dal Bruges. Il giovane centrocampista, classe 2005, ha firmato un contratto che lo lega ai nerazzurri fino al 2031. Stankovic, figlio dell’ex centrocampista interista Dejan, aveva mosso i primi passi nel settore giovanile dell’Inter prima di trasferirsi in Belgio.

Il club milanese ha ora deciso di riportarlo a Milano dopo una stagione da protagonista al Bruges, dove si è distinto come giovane dell’anno della lega belga, realizzando nove gol e cinque assist in tutte le competizioni.

Roma, Como e altri movimenti di mercato

La Roma ha ribadito che Gianluca Mancini resterà in giallorosso e sta monitorando attentamente Brahim Diaz, in uscita dal Real Madrid. Dalla Spagna emergono anche voci di un concreto interesse per Mauro Icardi, attualmente al Galatasaray. Il Como, fresco di storica qualificazione in Champions League, ha dichiarato incedibile Martin Baturina, valutando eventuali offerte solo a partire da 80 milioni di euro.

Il Genoa ha depositato i contratti di Justin Bijlow, Marcelo Vaz e Mor Kaire Ndao.

Il Venezia, sfumato l’arrivo di Anselmo Garcia MacNulty, si concentra ora su Thierry Rendall Correia del Valencia. Il Cagliari ha riscattato Kingstone Mutandwa e prolungato il contratto di Márton Prettenhoffer. Infine, il Tottenham ha ufficializzato l’arrivo del difensore scozzese Andy Robertson.

Questi numerosi movimenti confermano come il calciomercato estivo sia già entrato nel vivo, con club italiani e internazionali impegnati a rafforzare le proprie rose in vista della prossima stagione agonistica.