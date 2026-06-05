Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ufficialmente annunciato il raggiungimento di un accordo per il rinnovo del contratto con l'allenatore Cristian Chivu. L'intesa, destinata a essere formalizzata nei prossimi giorni, estende il legame tra il tecnico rumeno e la società nerazzurra, già contrattualmente uniti fino al 2027. Marotta ha espresso la reciproca soddisfazione per l'intesa raggiunta, evidenziando come anche i tifosi abbiano avuto ampiamente modo di apprezzare le notevoli qualità umane e, soprattutto, professionali di Chivu.

La dichiarazione è stata rilasciata a Parma, a margine della presentazione del calendario della Serie A 2026/27.

"Abbiamo un contratto con Chivu fino al 2027, ma abbiamo raggiunto un accordo per il rinnovo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni, la felicità è reciproca, credo anche da parte dei nostri tifosi perché hanno potuto apprezzarne le qualità umane e soprattutto professionali", ha affermato il numero uno del club nerazzurro. Marotta ha inoltre affrontato il tema del mercato, citando un nome che figura tra i desideri di molte squadre: "Palestra è un nome che farebbe piacere a tanti grandi club europei, tra cui anche l'Inter".

Consolidamento del progetto tecnico

Il rinnovo di Chivu rappresenta un passaggio fondamentale per la continuità e la stabilità tecnica dell'Inter. Dopo una stagione in cui la squadra ha dimostrato notevole solidità sul campo e raggiunto risultati significativi, la dirigenza ha scelto di riporre ancora una volta la propria fiducia nell'allenatore rumeno, premiandolo per l'impegno profuso e per la crescita costante dimostrata sia nella gestione tattica che nel rapporto con la squadra.

Questa decisione strategica testimonia la piena fiducia riposta nel tecnico e la chiara volontà del club di costruire un ciclo vincente e duraturo.

L'ufficializzazione dell'accordo, attesa a breve, rafforza ulteriormente la posizione di Chivu all'interno del club e assicura una maggiore serenità all'ambiente nerazzurro. Con questa mossa, la dirigenza intende valorizzare appieno il percorso intrapreso con l'ex difensore, ponendo solide basi per affrontare con ambizione le sfide delle prossime stagioni.

Il nuovo contratto di Chivu e le prospettive future

Dettagli aggiuntivi sull'accordo raggiunto rivelano che il nuovo contratto tra l'Inter e Cristian Chivu prevede un prolungamento per un'ulteriore stagione, portando la scadenza fino al 2028, e un significativo adeguamento dell'ingaggio, che lo porterà a percepire 4 milioni di euro a stagione.

L'incontro decisivo per definire tutti i termini dell'intesa si è tenuto nella sede del club, con la partecipazione di Chivu, del presidente Marotta e del direttore sportivo Ausilio.

La dirigenza nerazzurra intende così inaugurare un vero e proprio nuovo ciclo, affidando a Chivu il compito di consolidare i successi recenti e di guidare la squadra verso ulteriori e ambiziosi traguardi. L'obiettivo primario è mantenere e sviluppare un'identità europea e altamente competitiva. Il club si impegna inoltre a supportare l'allenatore nelle sue richieste tecniche, accompagnando la possibile transizione da un modulo consolidato a un sistema di gioco più offensivo e moderno, in linea con le elevate ambizioni dell'Inter per le prossime stagioni.