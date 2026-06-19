Il Messico ha centrato la qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, battendo la Corea del Sud 1-0 a Guadalajara. Al 49° minuto, Luis Romo ha segnato il gol vittoria, sfruttando un'indecisione del portiere Kim Seung-Gyu e assicurando il passaggio.

L'incontro, combattuto, ha visto il Messico prevalere per maggiore concretezza. La rete è giunta dopo un errore fatale di Kim Seung-Gyu, che ha lasciato la porta sguarnita. Romo ha raccolto la sfera e insaccato. La Corea del Sud ha cercato il pareggio, ma senza successo.

La gara e le reazioni

Il Messico ha gestito il vantaggio resistendo agli assalti sudcoreani. Nel finale, il portiere Raúl Rangel si è distinto con una doppia parata decisiva: prima su un colpo di testa di Cho Gue-sung e poi su un tentativo di Yang Hyun-jun, mantenendo la porta inviolata. Il CT Aguirre: "Non è stata una grande partita, ma l'avversario non ci ha permesso molto. Siamo riusciti a segnare su quell'errore, oltre ad avere altre due o tre opportunità. È un sollievo per i giocatori aver garantito il passaggio del turno; sono euforici e molto felici".

Il tecnico sudcoreano Hong Myung-bo: "L'errore che abbiamo commesso è stato sfortunato".

Messico: prima qualificata e l'atmosfera

Con questo successo, il Messico è la prima squadra a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta, con sei punti in due partite.

Il pubblico di Guadalajara ha sostenuto la nazionale con entusiasmo: lo stadio era gremito (oltre 45.000 spettatori). Fan zone affollate. Non sono mancati momenti controversi sugli spalti, con cori discriminatori che potrebbero comportare nuove sanzioni FIFA.

La Corea del Sud dovrà giocarsi le residue speranze di qualificazione. Il Messico, dopo la delusione del 2022, torna protagonista davanti al proprio pubblico, rafforzando la sua tradizione positiva nei Mondiali casalinghi.