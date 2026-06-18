Il commissario tecnico dell'Uzbekistan, Fabio Cannavaro, ha espresso profondo orgoglio per la prestazione della sua squadra, nonostante la sconfitta contro la Colombia nella gara d'esordio del gruppo K. L'incontro, disputato nello storico Stadio Azteca di Città del Messico, ha visto la formazione asiatica lottare con determinazione. Il tecnico italiano ha voluto sottolineare l'impegno e la qualità dei suoi giocatori, in un contesto reso arduo dal sostegno dei tifosi colombiani, che hanno creato un'atmosfera da "casa" per gli avversari.

«Il mio Uzbekistan è andato ko, ma meritava di più», ha affermato Cannavaro al fischio finale.

Il commissario tecnico ha poi rivelato il messaggio ai suoi atleti: «Sono molto orgoglioso della partita che hanno disputato, mi è davvero piaciuto quello che ho visto». La sfida, conclusasi 3-1 per la Colombia, ha evidenziato la tenacia dell'Uzbekistan contro una delle favorite del girone. Cannavaro ha descritto l'ambiente dello stadio come "più colombiano che neutrale": «Non è stato facile, eravamo a Città del Messico, ma sembrava di essere in Colombia, con tutti questi tifosi colombiani qui. Abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo dato tutto, ma questo è il livello del Mondiale. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Forse meritavamo qualcosa in più, ma quando fai un errore a questi livelli lo paghi».

Queste parole sottolineano la consapevolezza del livello della competizione e l'importanza di minimizzare gli errori.

L'emozione dell'esordio nello storico Stadio Azteca

L'incontro si è svolto nel leggendario Stadio Azteca, un impianto che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio internazionale. Cannavaro ha posto l'accento sull'importanza emotiva di questa esperienza per i suoi calciatori: «Giocare qui è qualcosa di meraviglioso, che ricorderanno per tutta la vita. È la prima volta che scendono in campo in questo stadio e lo ricorderanno per sempre», ha dichiarato il selezionatore. Nonostante l'amaro epilogo, il tecnico ha ribadito la sua soddisfazione per la condotta della sua formazione: «Quando una piccola squadra come la nostra lavora come ha fatto oggi, è chiaro che perdere 3-1 è troppo».

Questo commento evidenzia la percezione di un risultato forse eccessivo rispetto all'impegno profuso.

Il debutto mondiale e le prospettive nel girone

Questo confronto tra Colombia e Uzbekistan ha segnato l'esordio assoluto della nazionale asiatica in una fase finale della Coppa del Mondo, un momento storico per il calcio uzbeko. La Colombia, guidata da Néstor Lorenzo e potendo contare su talenti di spicco come Luis Díaz e James Rodríguez, partiva con i favori del pronostico, forte anche del supporto del pubblico e di una consolidata esperienza internazionale. L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, pur essendo una debuttante, ha saputo mettere in mostra una notevole solidità difensiva e una spiccata capacità di lottare contro avversari di caratura superiore, affidandosi a giocatori chiave come Abdu Khusanov e Eldor Shomurodov. Il percorso nel girone si preannuncia arduo, ma la prestazione offerta in questo primo incontro lascia intravedere margini di crescita significativi per la giovane formazione uzbeka.