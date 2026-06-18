Il Liverpool ha ufficialmente perfezionato l'acquisto di Victor Muñoz dall’Osasuna, attivando la clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Per completare l'ingaggio, il club inglese ha inviato il proprio staff medico negli Stati Uniti, dove il giocatore è attualmente impegnato con la nazionale spagnola ai Mondiali.

Victor Muñoz, esterno di ventidue anni, ha un passato nelle giovanili del Barcellona (Masia) e poi al Real Madrid. Ha esordito in nazionale a marzo e, nella stagione appena conclusa con l’Osasuna, ha collezionato trentaquattro presenze (trentuno da titolare), realizzando sei reti e due assist.

La sua versatilità sulle fasce lo rende un profilo particolarmente interessante per la Premier League.

Dettagli dell'operazione e prospettive

Questo trasferimento rappresenta il primo acquisto del Liverpool da quando Andoni Iraola ha sostituito Arne Slot alla guida tecnica del club. Il contratto previsto per Muñoz avrà una durata di sei anni, un segnale della fiducia riposta nel giovane talento.

Il Liverpool ha superato la concorrenza del Newcastle per assicurarsi il giocatore, dimostrando determinazione nell'attivare la clausola da 40 milioni di euro. Un aspetto finanziario rilevante è che il Real Madrid, detentore del cinquanta per cento dei diritti economici, incasserà venti milioni di euro dall'operazione. Muñoz è considerato un talento emergente, e le sue prestazioni con l’Osasuna nella stagione 2025-26 (trentaquattro partite disputate) confermano il suo valore e le aspettative sul suo futuro.