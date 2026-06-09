Un grande evento gratuito animerà New York per la finale dei Mondiali Fifa 2026. Il sindaco Zohran Mamdani e la governatrice Kathy Hochul hanno annunciato un watch party sul Great Lawn di Central Park il 19 luglio, aperto a 50 mila persone selezionate tramite lotteria. L'iniziativa, in collaborazione con Fifa, permetterà di seguire la partita su tre maxi schermi, vivendo un momento sportivo attesissimo.

L'evento offrirà intrattenimento dal vivo con i presentatori Charlamagne tha God ed Elvis Duran, e stand gastronomici. Il 20% dei biglietti sarà riservato a organizzazioni no profit locali e ai volontari di NYC Service.

La lotteria aprirà l'11 giugno e si chiuderà il 16 luglio, offrendo a migliaia l'opportunità di partecipare.

Un'occasione per la comunità

Mamdani ha evidenziato l'importanza di rendere l'evento accessibile: “Dal watch party gratuito per 50 mila newyorkesi sul Great Lawn ai festival per i fan in ogni municipalità e investimenti a sostegno delle piccole attività, stiamo facendo di tutto per assicurare che i mondiali di calcio appartengano alle persone che contribuiscono a fare della città ciò che è. Questo è un evento senza precedenti e la classe operaia di New York merita di farne parte”. Hochul ha aggiunto: “La Coppa del Mondo è un'esperienza irripetibile che tutti i newyorkesi meritano di vivere”.

Il watch party sarà uno dei più grandi al mondo, gestito da Global Citizen per lotteria e produzione. I cancelli apriranno a mezzogiorno e la partita inizierà alle 15:00 ora locale. L'iniziativa è parte di un più ampio programma cittadino per il torneo, con festival per i tifosi e investimenti per le piccole imprese.

La FIFA Arena e altre iniziative

Oltre al watch party, è stata inaugurata la “FIFA Arena”, un campo da calcio temporaneo a Central Park, aperto per tutta la durata del torneo. Qui si terranno attività gratuite come clinic per giovani, tornei comunitari e sessioni di gioco libero, promuovendo aggregazione e sport. L'iniziativa è sostenuta da investimenti pubblici e privati, mirando a rendere la Coppa del Mondo un'opportunità di crescita e partecipazione per la comunità.

La collaborazione di partner istituzionali e privati, tra cui FIFA, Global Citizen e Street Soccer USA, conferma la volontà di trasformare la finale dei Mondiali in una festa collettiva, accessibile e inclusiva, con impatto positivo su città e abitanti.