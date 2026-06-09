La Juventus è alla continua ricerca di giocatori per rinforzare la rosa in vista della sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto riferito dall'esperto Nicolò Schira, la dirigenza bianconera è pronta ad avanzare una proposta per portare Brahim Diaz a Torino. Nel frattempo spunta anche il nome del giovane Mattia Liberali in forza al Catanzaro ma di proprietà del Milan.

Juve: Spalletti vuole Brahim Diaz

Luciano Spalletti vuole allenare una rosa in grado da affrontare tre competizioni: Serie A, Europa League e Coppa Italia. Motivo per cui la dirigenza bianconera si sta muovendo d'anticipo sul mercato e tra i vari nomi spuntati c'è quello di Brahim Diaz.

Il centrocampista e attaccante del Real Madrid non sembra essere un giocatore centrale con l'arrivo di Mourinho sulla panchina, il 26enne vorrebbe proseguire l'avventura nei "Los Blancos". Stando alle ultimi voci di mercato, alla Continassa sono pronti ad avviare i contatti con l'entourage per portare il giocatore in bianconero.

Intanto il club ha messo nel mirino un altro giovane centrocampista offensivo, che durante la finale dei Play Off tra Monza e Catanzaro ha impressionato per le sue qualità; si tratta di Mattia Liberali. Il talento del Catanzaro è di proprietà del Milan, che detiene il 50% sulla futura rivendita. Oltre alla Juve hanno mostrato un forte interesse anche Bologna, Sassuolo e Como.

Inter: in chiusura la trattativa per Solet

Le trattative per portare Oumar Solet dall'Udinese all'Inter stanno andando piuttosto bene. Il difensore centrale ha già raggiunto un accordo sui termini personali per un contratto fino al 2031 da 2,4 milioni di euro. I nerazzurri non dovranno pagare alcun cartellino, poiché si tratta di un prestito con obbligo di riscatto da febbraio 2027.

L'arrivo di Tarik Muharemovic invece risulta essere in stallo, poiché il Bournemouth è pronto a presentare un'offerta ufficiale al Sassuolo. In questo caso la Juve detiene il 50% sulla vendita del difensore.

Calciomercato: respinta maxi offerta dell'Al Hilal per Leao e Raphinha

Intanto Nicolò Schira è tornato ad occuparsi anche del futuro di Rafa Leao visto che ha annunciato di voler lasciare il Milan.

Stando a quanto riportato, l'Al Hilal avrebbe avanzato una maxi offerta per portare l'attaccante portoghese in Saudi Pro League ma si è vista rispondere con un categorico "no". Rifiutata anche l'offerta per strappare Raphinha dal Barcellona: l'attaccante brasiliano ha un contratto con i Blaugrana fino al 30 giugno 2028 ed una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro.