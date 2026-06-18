Giornata importante in casa Inter, dove Cristian Chivu è arrivato nella sede del club per formalizzare il rinnovo del contratto con la società nerazzurra. Un passaggio atteso da tempo e già anticipato dal presidente Beppe Marotta, che nei giorni scorsi aveva annunciato la volontà di chiudere l’accordo al rientro dell’allenatore dalle vacanze.

L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore, accompagnata dal comunicato del club.

Nuovo contratto e maggiore peso nelle scelte

L’intesa tra le parti è ormai definita nei dettagli. Per Chivu è previsto un significativo adeguamento economico, con un ingaggio che dovrebbe raggiungere i tre milioni di euro a stagione.

Oltre all’aspetto contrattuale, il rinnovo rafforzerà anche il ruolo dell’allenatore all’interno del progetto tecnico dell’Inter. Il tecnico, infatti, dovrebbe avere un peso sempre più rilevante nelle decisioni legate al mercato e alla costruzione della squadra per il futuro.

Fiducia e entusiasmo in casa nerazzurra

La firma rappresenta il naturale proseguimento di un percorso che ha portato Chivu a conquistare la piena fiducia della società e dell’ambiente interista.

Dopo una stagione vissuta da protagonista e culminata con la vittoria di Scudetto e Coppa Italia, il club ha scelto di puntare con decisione sulla continuità, consolidando il rapporto con il tecnico romeno.

L’accordo viene accolto con entusiasmo dalla dirigenza nerazzurra, convinta che il progetto guidato da Chivu possa continuare a garantire competitività e ambizioni ai massimi livelli anche nelle prossime stagioni.