Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "C'è stato un avvicendamento societario che ha visto l'uscita di Damien Comolli e l'entrata al suo posto di Carnevali. Le trattative quindi si sono momentaneamente fermate ma le priorità sono rimaste le stesse, specie per la porta. Emiliano "Dibu" Martinez resta il primissimo nome per la Juventus. Riprenderanno presto le trattative fra i club, visto che il calciatore ha già un accordo di massima con la società bianconera per un triennale. Quello che serve è ridurre la distanza economiche che c'é con l'Aston Villa quindi Carvenali tornerà forte sull'argentino molto presto.

Non mi risulta in tutto questo, che Vicario sia un nome papabile per i bianconeri".

Inter, Moretto: 'Incontro decisivo con l'Atalanta per Palestra'

Moretto, parlando poi della trattativa fra Inter e Atalanta per Marco Palestra ha poi detto: "C'é stato un incontro fra Inter e Atalanta e i due club si sono avvicinati tantissimo a una base di accordo attorno ai 50 milioni di euro, bonus inclusi, per Palestra. Un'operazione molto importante a livello economico che fa capire quanto Marotta credi nel ragazzo e di quanto lo stesso Palestra voglia i nerazzurri. Quindi la trattativa è davvero bene avviata e ritengo che sia completamente diversa da quella che un anno fa vedeva Lookman conteso fra le due società".

Moretto: 'Kean è sul mercato, il Milan continua a corteggiare Krosche'

Moretto parlando della Fiorentina ha poi detto: "Paratici ha parlato del futuro di Moise Kean, sottolineando come il centravanti sia un patrimonio della Fiorentina ma che di fronte a una grande offerta, il club gigliato potrà fare poco. Quindi il ds apre a una possibile uscita del centravanti e posso assicurare che qualora arrivasse una proposta alta per il bomber italiano, allora questo partirebbe. Perché Kean è sul mercato e già da tempo ha attratto gli occhi di diversi grandi club".

Infine Moretto ha dato un aggiornamento in casa Milan: "La società lombarda aveva scelto un Head of Football, ovvero Krosche, poi è successo quello che è successo e la trattativa attualmente è ferma.

Da quello che mi dicono però, il Milan sta continuando a corteggiare il tedesco ma è ovvio che ora stiano uscendo a cascata un sacco di nomi molti dei quali non sono veritieri. Ad esempio Thiago Pinto, che è vero essere un profilo molto vicino ad Amorim, ma non mi risulta rientrare nella lista dei profili attenzionati".