Il Crotone è al lavoro per scegliere il nuovo allenatore per andare a sostituire Emilio Longo, tecnico in scadenza di contratto. La società valuta più profili per guidare la squadra nel prossimo progetto tecnico. La decisione non è ancora presa, ma il confronto interno è continuo. Sul tavolo diverse opzioni. Nelle scorse settimane si è parlato di Aniello Parise ed Ivan Moschella, recentemente di Ivan Tisci, Simone Banchieri e l'ex Lamberto Zauli. Il nome delle ultime ore potrebbe essere quello di Leandro Greco.

Leandro Greco tra i candidati: primi contatti con il Crotone

Tra i nomi valutati dal Crotone c’è Leandro Greco, reduce dall’esperienza alla Pro Patria. Ci sarebbero già stati i primi contatti tra le parti. Il profilo dell’ex centrocampista piace per la sua idea di calcio moderna e per la capacità di lavorare con gruppi giovani. Greco si inserisce in una lista ristretta di tecnici monitorati attentamente dalla dirigenza, che sta analizzando pro e contro di ogni candidatura prima di affondare il colpo decisivo ed effettuare le sue scelte.

Altri nomi per la panchina

Accanto al profilo di Leandro Greco restano in corsa anche altri profili. Il Crotone sta valutando Simone Banchieri e Fabio Tisci, due allenatori con percorsi differenti ma entrambi considerati affidabili per il campionato di Serie C.

La dirigenza rossoblù riflette su esperienza, capacità di gestione del gruppo e adattamento alle ambizioni stagionali. Le valutazioni sono ancora aperte e non si escludono sorprese, con il club che vuole evitare scelte affrettate nella costruzione del nuovo progetto tecnico.

Zauli possibile ritorno: il Crotone riflette sulla soluzione interna

Tra le ipotesi sul tavolo resta anche un clamoroso ritorno di Lamberto Zauli. L’ex allenatore conosce già l’ambiente e rappresenterebbe una soluzione di continuità sotto diversi aspetti. La sua candidatura viene valutata insieme alle altre, senza esclusioni a priori. Il Crotone si prende ancora qualche giorno per decidere, consapevole che la scelta del nuovo allenatore sarà centrale per definire ambizioni e identità della prossima stagione.