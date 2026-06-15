Il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Marc Cucurella, terzino sinistro proveniente dal Chelsea. Il calciatore spagnolo ha firmato un contratto di sei anni, che lo legherà ai Blancos fino al 30 giugno 2032. L'operazione di mercato è stata definita per una cifra iniziale di 55 milioni di euro, che potrà raggiungere i 60 milioni di euro con bonus legati a obiettivi sportivi.

A 27 anni, Cucurella fa il suo atteso ritorno nella Liga spagnola dopo cinque stagioni trascorse in Premier League. Di queste, quattro sono state con il Chelsea e una con il Brighton, dove si è distinto per le sue prestazioni.

Questo trasferimento rappresenta un colpo importante per il Real Madrid, che rafforza il proprio reparto difensivo con un giocatore di esperienza internazionale e comprovata duttilità sulla fascia sinistra.

Il ruolo di Cucurella e il suo ritorno in Liga

L'arrivo di Marc Cucurella è considerato un rinforzo strategico per il Real Madrid. La sua capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia sinistra e la sua duttilità tattica lo rendono un elemento prezioso per la squadra. Dopo aver lasciato la Spagna per affermarsi in Inghilterra, il terzino ritrova ora il campionato che lo ha lanciato. Il suo approdo al Real Madrid costituisce una nuova e stimolante sfida, offrendogli la possibilità di puntare a traguardi ambiziosi e di consolidare ulteriormente la sua carriera in un contesto di altissimo profilo. Il contratto a lungo termine fino al 2032 evidenzia la fiducia del club nelle sue qualità e nel suo potenziale futuro.