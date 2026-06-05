Una nuova e decisa ondata di protesta ha investito Milano, con la Curva Sud del Milan che ha tappezzato diverse zone strategiche della città con manifesti recanti lo slogan inequivocabile: “Liberate il nostro Milan”. L’iniziativa odierna si scaglia apertamente contro figure chiave della dirigenza rossonera: il proprietario Gerry Cardinale, l'ex campione Zlatan Ibrahimovic, il presidente Paolo Scaroni e il direttore Maikel Oettle.

Le accuse mosse dalla tifoseria organizzata sono pesanti e articolate. Si parla di “devastazione di storia, identità, passione e milanismo”, evidenziando una profonda preoccupazione per la direzione intrapresa dal club.

Vengono inoltre denunciati lo “sfruttamento speculativo del marchio”, un “aumento dei prezzi di biglietti e abbonamenti oltre ogni decenza” e un presunto “sabotaggio dell’ambiente e del tifo organizzato”. Queste contestazioni riflettono un malcontento radicato che va oltre la semplice delusione sportiva.

La protesta si estende nei luoghi simbolo

I manifesti sono comparsi in punti nevralgici e altamente simbolici per il mondo rossonero e per la città stessa. Tra le aree interessate figurano la zona circostante lo stadio di San Siro, l'ingresso di Casa Milan, le principali stazioni della metropolitana come Cadorna e, significativamente, persino davanti ai campi di padel di Ibrahimovic a Segrate.

Questa capillare diffusione mira a rendere il dissenso della tifoseria il più visibile possibile, raggiungendo luoghi intrinsecamente legati al club e ai suoi protagonisti.

L'azione dimostra una chiara volontà della tifoseria organizzata di esprimere il proprio malcontento in maniera diffusa e incisiva, sottolineando la gravità della situazione percepita e la richiesta di un cambiamento radicale nella gestione della società.

Clima di tensione crescente tra tifosi e dirigenza

Questa nuova e più articolata forma di protesta si inserisce in un contesto di crescente tensione tra la tifoseria rossonera e la proprietà, un clima già palpabile nelle scorse settimane. Precedentemente, striscioni e cori avevano già manifestato un forte dissenso nei confronti di Ibrahimovic e Cardinale.

In particolare, fuori da Casa Milan e dall’hotel dove soggiorna il patron, erano già apparsi messaggi espliciti come “Non deve restare nessuno, via anche Ibra subito” e “Cardinale go home: shame”. Questi precedenti segnali di malcontento culminano ora in una protesta più strutturata e visibile, che conferma una frattura profonda tra una parte significativa dei tifosi e l'attuale dirigenza.

La contestazione non si limita ai soli manifesti. In zona San Siro, sono comparse anche scritte e slogan diretti contro i "superstiti" della stagione passata, tra cui nuovamente Cardinale, Ibrahimovic e il dirigente Jovan Kirovski. Tra i messaggi più incisivi si leggono frasi come “Ibra sabotatore, vattene”, “Via le merde dal nostro Milan”, “Cardinale sanguisuga” e “Kirovski dilettante dimettiti all’istante”.

Questa estensione e articolazione della protesta coinvolge così più figure chiave della società rossonera, evidenziando una richiesta univoca di discontinuità e un ritorno a valori ritenuti fondamentali per l'autentica identità del club.