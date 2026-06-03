Denzel Dumfries è sempre più vicino a vestire la maglia del Real Madrid. Il difensore dell’Inter avrebbe infatti raggiunto un’intesa con il club spagnolo, che sarebbe pronto a esercitare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro per assicurarsi il cartellino dell’esterno olandese.

Nel frattempo, il presidente dei Blancos Florentino Pérez ha lasciato intendere imminenti operazioni di mercato di grande rilievo, anticipando nuovi innesti destinati a rafforzare la rosa.

"Avremo i nomi prima di domenica, non preoccupatevi. La gente non ne dubita, la gente mi conosce.

Ho sempre generato entusiasmo durante i miei 23 anni da presidente. Chi mi conosce sa che i migliori giocatori saranno al Real Madrid e che vinceremo la Champions League. Annuncerò il primo grande acquisto giovedì", ha dichiarato Pérez, confermando di fatto un’accelerazione sul fronte acquisti.

Sul fronte Inter, il club nerazzurro si starebbe già muovendo per individuare il sostituto di Dumfries, identificato da tempo in Marco Palestra. La società avrebbe presentato all’Atalanta un’offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus per il giovane difensore, ma la trattativa richiederebbe ancora un ulteriore sforzo per ottenere il via libera definitivo.

L’eventuale partenza dell’olandese potrebbe comunque favorire un’accelerazione nella negoziazione, con l’Inter determinata a chiudere rapidamente per non farsi trovare impreparata.