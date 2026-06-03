La stagione calcistica è finita ormai da qualche settimana, ma attorno alla Juventus continuano ad addensarsi interrogativi sul futuro del progetto tecnico e dirigenziale. Le ultime indiscrezioni raccontano di rapporti non semplici tra Luciano Spalletti e Damien Comolli, due delle figure di spicco del club bianconero. Parallelamente, in casa l'Inter si lavoro per rinforzare la propria rosa e Muharemovic del Sassuolo potrebbe scatenare un'asta con il Como.

"Alla Continassa sembra ci siano dei partiti diversi": il retroscena sulla Juventus

Nel corso del suo ultimo intervento sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà ha riportato alcune indiscrezioni riguardanti il clima che si respirerebbe all'interno della Juventus.

"Alla Continassa sembra ci siano dei partiti diversi", ha spiegato il giornalista, entrando poi nel dettaglio di una situazione che si sarebbe deteriorata nel corso degli ultimi mesi. Secondo il racconto, prima di Juventus-Fiorentina, gara che ha poi compromesso le possibilità dei bianconeri di qualificarsi alla Champions League, Luciano Spalletti avrebbe incontrato John Elkann chiedendo piena autonomia sul mercato dopo un gennaio nel quale le sue richieste sarebbero rimaste inascoltate.

Sempre secondo la ricostruzione, Elkann avrebbe garantito fiducia al tecnico toscano, chiarendo però fin da subito l'intenzione di confermare Damien Comolli e ricordando come l'assenza dei ricavi della Champions avrebbe inevitabilmente condizionato le strategie future.

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, però, la situazione sarebbe precipitata. Pedullà ha infatti raccontato di un confronto particolarmente acceso tra Spalletti e Comolli, già distanti da tempo sul piano delle idee e della gestione. Alla base del malcontento dell'allenatore ci sarebbe la percezione di non essere sufficientemente sostenuto né da Elkann né da Giorgio Chiellini, considerato sempre più vicino alle posizioni dell'amministratore delegato. Da qui la conclusione del giornalista: "Adesso quindi i rapporti tra loro è da separati in casa".

Inter su Muharemovic, ma attenzione all'inserimento del Como

Mentre la Juventus deve fare i conti con questioni interne, l'Inter continua a pianificare il rafforzamento della propria difesa.

Tra i profili seguiti dalla dirigenza nerazzurra ci sarebbe Tarik Muharemovic, centrale bosniaco del Sassuolo che nelle ultime stagioni ha attirato l'attenzione di diversi osservatori. Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, però, il club guidato da Giuseppe Marotta non sarebbe l'unico interessato al giocatore.

Anche il Como starebbe infatti monitorando con attenzione la situazione del difensore, pronto eventualmente a inserirsi nella corsa al suo cartellino. La valutazione complessiva del calciatore oscillerebbe tra i 30 e i 35 milioni di euro. Un'eventuale cessione farebbe inoltre sorridere la Juventus, che vanterebbe una percentuale pari al 50% sulla futura rivendita del giocatore e che potrebbe così beneficiare indirettamente di una delle operazioni più interessanti del mercato difensivo italiano.