La Francia ha iniziato il suo cammino nel Mondiale 2026 con una vittoria per 3-1 sul Senegal. L'incontro, valido per la prima giornata del Gruppo I, si è svolto martedì 16 giugno 2026 al MetLife Stadium di New York. I Bleus si sono imposti grazie a una ripresa di grande intensità, dopo un primo tempo concluso a reti inviolate.

La svolta nel secondo tempo

Il primo tempo tra Francia e Senegal si è chiuso sullo 0-0 all'intervallo, caratterizzato da un sostanziale equilibrio. La svolta è arrivata nella seconda frazione di gioco, quando la Francia ha mostrato maggiore determinazione e incisività offensiva.

Il fuoriclasse Kylian Mbappé ha sbloccato il risultato al ventunesimo minuto del secondo tempo, portando in vantaggio i suoi. Pochi minuti dopo, al trentottesimo, Bradley Barcola ha raddoppiato, consolidando il controllo francese della partita.

Nonostante il doppio svantaggio, il Senegal ha reagito e, a soli cinque minuti dal fischio finale, è riuscito ad accorciare le distanze con un gol di Mbaye. Tuttavia, la risposta francese è stata immediata: ancora Mbappé, con un potente tiro da fuori area, ha ristabilito le distanze, siglando la sua doppietta personale e fissando il punteggio finale sul 3-1.

Mbappé: record storico e capocannoniere

La prestazione di Kylian Mbappé è stata decisiva non solo per il risultato, ma ha anche segnato un momento storico.

Con la sua doppietta, l'attaccante ha superato Olivier Giroud, diventando il capocannoniere di tutti i tempi della nazionale francese. Un traguardo straordinario che lo vede ora a quota 58 reti, consolidando il suo status di protagonista assoluto del calcio transalpino.