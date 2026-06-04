Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha affrontato con decisione il tema del futuro di Gianluca Mancini, difensore centrale e pilastro della squadra, smentendo le voci di mercato che lo vedevano in partenza. Durante un recente incontro con i media, l'allenatore ha dichiarato con fermezza: "Mancini non parte, dobbiamo provare a migliorare la Roma", evidenziando la chiara volontà della società di trattenere uno degli elementi più importanti della difesa giallorossa.

La posizione di Gasperini si inserisce in un contesto in cui la Roma sta delineando la strategia per la prossima stagione, con l'obiettivo primario di rafforzare la rosa e puntare a traguardi più ambiziosi.

Il tecnico ha ribadito che la priorità è consolidare il gruppo esistente e lavorare per una crescita costante, senza privarsi di giocatori chiave come Mancini. "Dobbiamo provare a migliorare la Roma", ha aggiunto, sottolineando la determinazione dello staff tecnico e della dirigenza nel costruire una squadra sempre più competitiva.

Il ruolo centrale di Gianluca Mancini nella Roma

Gianluca Mancini è unanimemente riconosciuto come un punto di riferimento imprescindibile per la retroguardia della Roma. La sua permanenza è percepita come un segnale cruciale di continuità e stabilità per il club, che intende mantenere una solida base su cui edificare il proprio futuro. La conferma della sua presenza in rosa invia un messaggio inequivocabile sia ai tifosi che agli addetti ai lavori: la Roma è determinata a trattenere i suoi migliori giocatori e non intende cedere alle lusinghe del mercato.

La scelta strategica di non privarsi di Mancini si inserisce in una visione più ampia che mira a rafforzare l'identità della squadra, valorizzando gli atleti che hanno dimostrato profondo attaccamento alla maglia e ineccepibile affidabilità in campo. Gasperini ha enfatizzato l'importanza di questi aspetti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società.

Il rinnovo contrattuale del difensore

Secondo le ultime indiscrezioni, la Roma sarebbe vicina a formalizzare il rinnovo contrattuale di Gianluca Mancini. La firma sul nuovo accordo sarebbe attesa nei prossimi giorni, a conferma della reciproca volontà di proseguire insieme. Questo passaggio rappresenta un ulteriore e fondamentale tassello nella strategia di consolidamento della rosa, garantendo stabilità e continuità tecnica alla formazione giallorossa.

Il rinnovo di Mancini, oltre a blindare uno dei leader indiscussi dello spogliatoio, rafforza il messaggio lanciato dalla società e dall'allenatore: la Roma intende crescere puntando sulla solidità del gruppo e sulla valorizzazione dei propri talenti. La permanenza del difensore centrale è, pertanto, un elemento chiave e strategico per il futuro del club e per le sue ambizioni.