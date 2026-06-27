Il Crotone ed Emilio Longo si separano. L'ufficialità è arrivata nei giorni scorsi con una nota congiunta tra il tecnico e il presidente GiannI Vrenna. Dopo tanto attendere la scelta è stata presa: addio alla maglia rossoblù dopo due stagioni, in accordo con la scadenza di contratto fissata al 30 giugno 2026. L'allenatore dovrebbe però tornare ben presto da avversario: dopo la corte di Casertana e soprattutto Foggia, Emilio Longo sembra aver scelto Catania come sua prossima destinazione.

Crotone-Longo, addio e permanenza al Sud

Si sposterà di poco Emilio Longo, passando dalla Calabria alla Sicilia.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'allenatore avrebbe già trovato un accordo di massima con la formazione etnea, dopo essere stato vicino a sedere sulla panchina dei Satanelli. Un passaggio da una squadra importante per la Serie C come il Crotone ad un'altra che meriterebbe ben altri palcoscenici come quella del Catania. Obiettivo? Primeggiare. Il Catania prova da alcune stagioni a ritornare almeno in Serie B, compito difficile ma non impossibile.

Crotone, si cerca il sostituto di Longo

Con la partenza di Emilio Longo in casa rossoblù è partita la caccia al nuovo tecnico. Il profilo sembra essere legato ad un giovane che voglia mettersi in gioco, con idee di calcio chiare ma soprattutto che possa, con umiltà da lavoratore, mettersi a disposizione del Crotone in un momento delicato della sua storia.

Poche risorse economiche imporrano al club un calciomercato di basso profilo, che non significa meno competitivo: molte più scommesse, meno spese folli, si tornerà dunque a parlare di calcio e a fare calcio con i giovani e qualche scommessa. Il nome emerso con insistenza è quello di Leandro Greco, tecnico ex Frosinone con un passato da calciatore.

Calciomercato al via, si inizia a Luglio

Dal 1 luglio si tornerà a parlare di calciomercato, di acquisti e cessioni. Il Crotone potrebbe operare diversi movimenti: prima le cessioni per fare cassa, poi acquisti in linea con le esigenze del nuovo tecnico. Bisognerà inoltre capire quale sarà lo schema di gioco, con il Crotone di Emilio Longo che è sceso in campo nelle ultime due annate prevalentemente con il 4-2-3-1, per passare poi al 4-3-3.