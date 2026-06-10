Il calciomercato non si costruisce soltanto attraverso i colpi in entrata. Per molte società, infatti, la vera sfida consiste nel gestire il patrimonio tecnico già presente in rosa, valutando eventuali cessioni utili a finanziare nuovi investimenti. In questo contesto, Milan e Roma sembrano disposte ad ascoltare offerte per Pulisic e Soulé, mentre la Juventus continua a blindare quello che considera il volto del proprio futuro, Kenan Yildiz.

Milan e Roma riflettono: Pulisic e Soulé non sono più intoccabili

Tra i nomi che potrebbero animare il mercato estivo c'è quello di Christian Pulisic.

L'attaccante americano ha vissuto una stagione dai due volti: brillante e decisivo nella prima parte dell'anno, molto meno incisivo nella seconda, quando il rendimento è calato sensibilmente rispetto alle aspettative. Una flessione che avrebbe spinto il Milan a riconsiderare la sua posizione all'interno del progetto tecnico.

Secondo le indiscrezioni, il club rossonero non considererebbe più il giocatore incedibile e potrebbe valutare una cessione in presenza di un'offerta vicina ai 30 milioni di euro. Una cifra che consentirebbe al Milan di registrare un'importante plusvalenza e di reinvestire sul mercato per rinforzare altri reparti della squadra.

Uno scenario simile riguarderebbe anche Matias Soulé.

L'argentino è stato uno dei protagonisti della prima metà di stagione della Roma, trascinando la squadra con gol, assist e giocate decisive. Nel girone di ritorno, però, il suo rendimento è stato frenato da alcuni problemi fisici, in particolare da una fastidiosa pubalgia che ne ha limitato continuità e brillantezza. Nonostante ciò, il talento del giocatore continua ad attirare interesse all'estero. Il Borussia Dortmund avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi e, qualora dovesse presentare un'offerta da circa 40 milioni di euro, la società giallorossa potrebbe prendere seriamente in considerazione la possibilità di una cessione.

Juventus, Yildiz è il simbolo del futuro: nemmeno 100 milioni bastano

Situazione completamente diversa, invece, in casa Juventus. Se molte società sono costrette a valutare sacrifici eccellenti, il club bianconero avrebbe individuato in Kenan Yildiz il giocatore attorno al quale costruire il proprio futuro tecnico.

Negli ultimi giorni l'Arsenal avrebbe effettuato alcuni sondaggi per il numero 10 juventino, confermando quanto il talento turco sia ormai apprezzato a livello internazionale. Tuttavia, da Torino filtra una posizione estremamente chiara: Yildiz non è sul mercato. La Juventus sarebbe pronta a respingere persino offerte superiori ai 100 milioni di euro pur di trattenere il proprio gioiello.