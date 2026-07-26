Il mercato delle grandi squadre italiane continua a muoversi anche attraverso il monitoraggio dei giovani talenti più interessanti del panorama europeo. Juventus e Napoli starebbero infatti valutando due profili di grande prospettiva come Mika Godts dell'Ajax e Giorgio Scalvini dell'Atalanta, anche se le valutazioni economiche dei rispettivi cartellini renderebbero eventuali operazioni tutt'altro che semplici. Nel frattempo, in casa Inter, arriverebbero aggiornamenti poco incoraggianti sul fronte Djed Spence: il laterale del Tottenham avrebbe visto aumentare sensibilmente la propria quotazione, allontanandosi così dai piani della società nerazzurra.

Juventus, sondaggio per Godts: il talento dell'Ajax costa 50 milioni

Secondo quanto rivelato su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe chiesto informazioni per Mika Godts sia nello scorso gennaio sia recentemente. Il fantasista belga classe 2005 dell'Ajax sarebbe uno dei giovani profili seguiti dal club bianconero, alla ricerca di elementi di talento capaci di garantire qualità e prospettiva alla rosa del futuro.

L'operazione, però, si preannuncerebbe particolarmente complessa dal punto di vista economico. Il club olandese, infatti, valuterebbe il proprio gioiello una cifra compresa tra i 45 e i 50 milioni di euro, un investimento importante per un calciatore ancora giovanissimo ma già considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

La Juventus avrebbe quindi effettuato un semplice sondaggio esplorativo, in attesa di capire se in futuro potranno esserci le condizioni per un possibile affondo.

Della stessa fascia di mercato farebbe parte anche l'interesse del Napoli per Giorgio Scalvini. Sempre secondo le informazioni raccolte sul mercato, il club partenopeo avrebbe chiesto informazioni all'Atalanta per il difensore classe 2003, da tempo nel mirino delle principali società italiane e internazionali. Anche in questo caso, però, la valutazione sarebbe molto elevata: la Dea chiederebbe una cifra vicina ai 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio talento.

Inter, Spence sempre più lontano: il Tottenham alza il prezzo

Non arriverebbero buone notizie neanche per l'Inter sul fronte Djed Spence.

Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, la valutazione dell'esterno del Tottenham sarebbe aumentata sensibilmente nell'ultimo mese, soprattutto dopo il Mondiale disputato dal giocatore con la nazionale inglese.

Il classe 2000, seguito dai nerazzurri come possibile rinforzo per la fascia, avrebbe raggiunto una quotazione vicina ai 50 milioni di euro. Una cifra che avrebbe inevitabilmente complicato i piani dell'Inter, poco propensa a investire una somma così elevata per il ruolo. Al momento, dunque, la pista Spence sembrerebbe essersi raffreddata, con la dirigenza nerazzurra chiamata a valutare alternative più sostenibili per completare il reparto esterno.