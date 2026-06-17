Le occasioni di mercato possono nascere nei modi più imprevedibili e, talvolta, coinvolgere nomi capaci di accendere immediatamente la fantasia dei tifosi. È il caso di Alejandro Garnacho, esterno offensivo argentino che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato offerto a diverse società di Serie A nel tentativo di trovare una nuova destinazione che gli garantisca maggiore continuità e un ruolo da protagonista.

Garnacho cerca spazio: Juventus, Milan e Roma alla finestra

A rilanciare l'indiscrezione è stato il giornalista e speaker di TeleRadioStereo Augusto Ciardi, secondo cui Garnacho sarebbe stato proposto nelle ultime settimane a Juventus, Milan e Roma.

Una possibilità che nascerebbe dalla volontà del giocatore di trovare maggiore spazio da titolare e dalla disponibilità del Chelsea a valutare soluzioni che possano permettergli di rilanciarsi dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative.

L'esperienza londinese non avrebbe infatti prodotto i risultati sperati. Nel corso dell'ultima annata il talento argentino è stato utilizzato prevalentemente come alternativa ai titolari, accumulando appena 1268 minuti in Premier League. Numeri che raccontano di un rapporto mai realmente decollato tra il sudamericano e i Blues. Per questo motivo il suo entourage starebbe esplorando nuove opportunità, proponendo il calciatore a club che possano garantirgli maggiore centralità tecnica.

La Roma affascina Garnacho: Gasperini sogna un attacco stellare

Sempre secondo quanto riferito da Ciardi, tra le tre società coinvolte sarebbe la Roma ad aver conquistato la preferenza del giocatore. La motivazione sarebbe principalmente sportiva: i giallorossi sono gli unici tra i club interessati a partecipare alla prossima edizione della Champions League, competizione che Garnacho considererebbe fondamentale per il proprio percorso di crescita e per mantenere alta la propria visibilità internazionale.

Dal punto di vista tecnico, l'eventuale arrivo dell'argentino troverebbe il pieno consenso di Gian Piero Gasperini. Il piemontese sarebbe infatti alla ricerca di un esterno offensivo da schierare sul lato sinistro e vedrebbe in Garnacho il profilo ideale per completare un reparto che comprenderà Malen e forse il grande obiettivo dell'estate Mason Greenwood.

Una prospettiva che alimenterebbe inevitabilmente i sogni dei tifosi romanisti e le ambizioni di inserirsi nella corsa al vertice del campionato nella stagione 2026/27.

Resta però un ostacolo non trascurabile: quello economico. La Roma sta già concentrando gran parte delle proprie risorse sull'operazione Greenwood e difficilmente potrebbe sostenere un ulteriore investimento di alto livello a titolo definitivo. Proprio per questo motivo, l'unica formula realisticamente percorribile sembrerebbe essere quella del prestito.