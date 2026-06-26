I Mondiali di calcio 2026 hanno visto l'Olanda concludere la fase a gironi del Gruppo F al primo posto, dopo una convincente vittoria per 3-1 sulla Tunisia a Kansas City. Questo risultato proietta gli Oranje direttamente ai sedicesimi di finale. Contemporaneamente, il Giappone ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro la Svezia ad Arlington, assicurandosi il secondo posto e l'imbattibilità nel girone. Anche la Svezia, classificatasi terza, ha staccato il pass per la fase a eliminazione diretta.

Dominio Olandese e Qualificazioni nel Gruppo F

La sfida tra Olanda e Tunisia è stata decisa da una partenza fulminea degli olandesi.

Già al 3' minuto, un cross insidioso del difensore Denzel Dumfries ha costretto il capitano tunisino Ellyes Skhiri a un sfortunato autogol, portando in vantaggio l'Olanda. Soli quattro minuti più tardi, al 7', Brian Brobbey ha raddoppiato il vantaggio, concretizzando un'azione ben orchestrata con un gol su assist di testa del capitano Virgil van Dijk. La Tunisia, sebbene già matematicamente eliminata e con un girone chiuso a zero punti e una differenza reti di -10, ha trovato il gol della bandiera al 54' con Hazem Mastouri, autore di un preciso colpo di testa su calcio d'angolo. Tuttavia, la reazione olandese non si è fatta attendere: al 62', Jan Paul van Hecke ha ristabilito le distanze, segnando anch'egli di testa su corner, fissando il risultato finale sul 3-1.

Parallelamente, il confronto tra Giappone e Svezia si è concluso con un pareggio per 1-1. Dopo un primo tempo con poche occasioni significative, l'intensità è cresciuta nella ripresa. Il Giappone ha rotto l'equilibrio al 56' con Daizen Maeda, che ha insaccato la rete. Il vantaggio nipponico è durato poco: al 62', Anthony Elanga ha ristabilito la parità per la Svezia, siglando il gol del definitivo 1-1. Nonostante il pareggio, entrambe le squadre hanno festeggiato la qualificazione alla fase successiva.

Classifica Finale e Prossimi Incontri

Con questi risultati, la classifica finale del Gruppo F vede l'Olanda in testa con sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio. Il Giappone si è piazzato al secondo posto con cinque punti, mantenendo l'imbattibilità.

La Svezia, con quattro punti, ha conquistato il terzo posto e l'accesso ai sedicesimi di finale, forte di una differenza reti e di un numero di gol segnati favorevoli. La Tunisia ha chiuso il girone all'ultimo posto, senza punti e con sole due reti all'attivo.

Le prossime sfide dei sedicesimi di finale si preannunciano avvincenti. L'Olanda, vincitrice del Gruppo F, affronterà il Marocco lunedì 29 giugno a Monterrey. Il Giappone, invece, si misurerà con il Brasile nella stessa giornata a Houston. Questi incontri rappresentano il primo ostacolo nella fase a eliminazione diretta per le squadre qualificate, promettendo emozioni forti e sfide decisive.