Il futuro del Catania dovrebbe essere, salvo ripensamenti, legato al tecnico Emilio Longo che dopo due annate al Crotone lascerà la Calabria per trasferirsi in terra di Sicilia. In passato l'allenatore non ha fatto mistero nel affidarsi a calciatori a lui già noti. In questa ottica alcuni elementi del Crotone potrebbero diventare ambiti dagli etnei, altri potrebbero tornare di moda dopo essere già stato seguiti. Uno di questi può essere il centrocampista Andrea Gallo, apprezzato dal tecnico e corteggiato nei mesi scorsi dai siciliani. Altro discorso potrebbe riguardare Guido Gomez, seguito nelle scorse sessioni sia da Catania che da Salernitana.

Catania, con Longo possibili acquisti dal Crotone

Lo scorso gennaio il Catania era stato accostato più volte al nome di Andrea Gallo. Il centrocampista piace, autore di una grande prova proprio nelle gare contro gli etnei, potrebbe diventare uno degli obiettivi estivi. Al Catania troverebbe un'ambiente caldo, ambizioso. Il Catania potrebbe anche ritornare sulla pista Guido Gomez, elemento tra i migliori del Girone C, vice cannoniere del torneo 2025-2026. A fare meglio del capitano rossoblù in termini realizzativi è stato solamente Cosimo Chiricò del Casarano.

Una stagione di rilancio delle ambizioni

Dopo aver sofferto, non poco, la categoria andando a vanificare la corsa al primato il Catania è uscito con poco onore anche dai Playoff che sembravano alla portata.

Una situazione poco gradita ad una piazza alla quale starebbe stretta anche la Serie B, per storia, passione e numero di tifosi. Una sfida non semplice per Emilio Longo che sedendo sulla panchina del Catania sarà carico di responsabilità.

Movimenti in uscita dal Crotone: prime voci

Tra i possibili partenti in casa Crotone potrebbe aggiungersi il terzino Mattia Novella. Il calciatore piace alla Salernitana, squadra con la quale ha iniziato la sua carriera. Oltre a lui sarebbero la Salernitana starebbe guardando con interesse ai profili degli attaccanti esterni Enrico Piovanello e Marco Zunno. Il primo di proprietà della Juve Stabia con opzione per il Crotone, il secondo di proprietà degli squali.