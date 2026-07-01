Il futuro di Mario Gila è destinato a diventare uno dei temi più caldi del calciomercato estivo. Il difensore della Lazio è seguito da diverse big della Serie A, pronte a contendersi il centrale spagnolo. Il Napoli resta in pole position, ma Atalanta, Juventus, Milan e Inter monitorano con attenzione la situazione. Intanto, sul fronte delle uscite, anche Nuno Tavares continua ad attirare l'interesse di diversi club. Manovre in corso dunque con i principali club della massima serie che potrebbero scatenare un'asta.

Napoli avanti nella corsa a Mario Gila, il calciatore è un obiettivo

Il Napoli è il club che ha mosso i passi più concreti per Mario Gila. La società partenopea avrebbe già trovato un'intesa di massima con il difensore spagnolo, segnale di una trattativa ben avviata. Prima di presentare un'offerta ufficiale alla Lazio, però, sarà necessario completare almeno una cessione. Il club biancoceleste non ha alcuna intenzione di abbassare le proprie richieste e continua a valutare il cartellino del centrale intorno ai 30 milioni di euro.

Atalanta, Juventus, Milan e Inter restano alla finestra

La concorrenza per Gila è destinata ad aumentare. L'Atalanta cerca un rinforzo per la difesa dopo l'infortunio di Isak Hien ed è pronta a mettere sul piatto 25 milioni di euro più bonus, anche se restano dubbi sull'ingaggio richiesto dal giocatore.

Juventus e Milan seguono da tempo il difensore e potrebbero accelerare nelle prossime settimane. Anche l'Inter osserva gli sviluppi: se dovesse sfumare definitivamente l'obiettivo Oumar Solet, i nerazzurri potrebbero tornare con decisione sul centrale della Lazio.

Lazio, non solo Gila: Porto e Besiktas seguono Nuno Tavares

La Lazio lavora anche sul fronte delle possibili cessioni. Il Porto di Francesco Farioli ha chiesto informazioni per Nuno Tavares, esterno sinistro reduce da una stagione positiva. Il club capitolino valuta il giocatore circa 20 milioni di euro, ma dovrà riconoscere il 35% della futura plusvalenza all'Arsenal, come stabilito dagli accordi tra le società. Sul difensore portoghese resta vivo anche l'interesse del Besiktas, che continua a monitorare l'evoluzione della trattativa.