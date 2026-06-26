Claudio Lotito, proprietario della Lazio, ha acquisito la Reggina Calcio, società di Serie D. L'annuncio è giunto dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, via Facebook, che ha espresso grande soddisfazione. "Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l’ambizione che la sua storia merita," ha scritto il sindaco, pubblicando una foto con Lotito e il patron uscente Nino Ballarino. Cannizzaro, mediatore chiave, ha facilitato l'operazione. L'acquisizione segna una svolta per la Reggina, dopo anni difficili.

Rilancio della Reggina e Serie C

L'obiettivo è riportare la Reggina nel calcio professionistico, puntando alla promozione in Serie C già dalla prossima stagione. L'investimento iniziale per l'acquisizione è tra 1,5 e 2 milioni di euro. Ulteriori 2,5-3 milioni potrebbero servire per costruire una squadra competitiva. Enrico Lotito, DG giovanili Lazio Women, assumerà un ruolo di primo piano. Tra le figure dirigenziali si menzionano Andrea Gianni e Antonello Laneri.

Norme sulla multiproprietà

L'operazione dovrà conformarsi alle norme federali sulla multiproprietà. In caso di promozione immediata, Lotito avrà tempo fino all'inizio della stagione 2028-2029 per cedere la Reggina, grazie a una proroga del 2022.

L'articolo 16 bis NOIF vieta il controllo di più società professionistiche dallo stesso soggetto o familiari. Un caso simile fu la Salernitana, ceduta da Lotito a fine 2021 dopo la promozione in Serie A.

Lazio: preoccupazioni e mercato

A Reggio Calabria l'arrivo di Lotito è accolto con entusiasmo, ma la situazione Lazio resta delicata. I tifosi laziali vedono con preoccupazione l'impegno di Lotito sulla Reggina, con il mercato condizionato da vincoli economici. Servono 19,5 milioni di euro per sbloccare gli acquisti; altrimenti, la Lazio dovrà finanziare il mercato tramite cessioni. Romagnoli (verso Al-Sadd) e Provedel (vicino all'Inter) tra le partenze previste da Gattuso, rendendo urgenti i rinforzi. L'operazione Lotito-Reggina delinea due scenari: una Reggina ambiziosa e una Lazio in cerca di slancio.