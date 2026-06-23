Kylian Mbappé ha risposto a Leo Messi, guidando la Francia alla qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali. L'attaccante ha siglato una doppietta che ha eliminato l'Iraq a Filadelfia, in una partita segnata da una lunga interruzione per maltempo. Con queste due reti, Mbappé ha raggiunto quota 16 gol nella competizione, eguagliando il tedesco Miroslav Klose e avvicinandosi al record stabilito poche ore prima da Messi.

La gara a Filadelfia ha evidenziato un netto divario tecnico tra le formazioni. L'Iraq, già sconfitto all'esordio dalla Norvegia, ha subito la pressione dei Bleus fin dai primi minuti.

Al 14° minuto, Mbappé, alla sua centesima presenza in nazionale, ha sbloccato il risultato con un preciso sinistro, portando la Francia in vantaggio. Il primo tempo è proseguito senza ulteriori emozioni, ma una tempesta di fulmini ha costretto il pubblico ad abbandonare gli spalti e ha interrotto il match per oltre due ore, trasformando l'incontro in una vera maratona sportiva.

Il ritorno in campo e la chiusura del match

Dopo la prolungata pausa, la Francia ha ripreso il controllo delle operazioni. Mbappé ha firmato la sua seconda rete al 54° minuto, sfruttando un errore difensivo degli avversari e portando il punteggio sul 2-0. Questa marcatura gli ha permesso di raggiungere le 60 reti in nazionale a 27 anni.

Il terzo e ultimo gol è stato realizzato da Dembelé, servito da Olise, che ha fissato il risultato finale sul 3-0. La vittoria ha garantito ai transalpini il passaggio del turno, mentre per l'Iraq la sconfitta ha sancito l'eliminazione dal torneo.

Il CT Didier Deschamps aveva optato per una formazione rinnovata rispetto al debutto, schierando Digne, Koné e Barcola, e lasciando a riposo Theo Hernandez, Tchouameni e Doué. Una scelta che ha premiato l'allenatore, con la sua squadra che ha dominato la gara nonostante le condizioni climatiche avverse.

Mbappé e la sfida con Messi: obiettivi e dichiarazioni

Il confronto a distanza tra Mbappé e Messi è stato uno dei temi centrali della giornata. "Se voglio tenere il passo di quello che fa Leo, dovrò fare ancora di più", ha dichiarato Mbappé al termine dell'incontro, mostrando la sua ambizione.

Il CT Deschamps ha elogiato il suo capitano: "È qui per segnare gol e questo è ciò che sta facendo. È qualcuno che ha un'aura mondiale". Deschamps ha inoltre difeso il suo giocatore, sottolineando: "Ho visto abbastanza critiche sul suo lato egoista, ma non è così. Ribadisco, è il capitano della squadra ed è un esempio brillante per il resto del gruppo".

La Francia si prepara ora ad affrontare la Norvegia, che vanta gli stessi punti dei Bleus e con cui si giocherà il primo posto nel girone. Tra i protagonisti attesi c'è anche Erling Haaland, autore di quattro gol in due partite, pronto a contendere la scena a Mbappé e Messi in questo Mondiale a 48 squadre.

Mbappé: tra record e ambizioni

Mbappé, già vincitore del Mondiale nel 2018 e finalista nel 2022, continua a scrivere pagine importanti nella storia della nazionale francese.

Con 16 gol in tre edizioni del torneo, l'attaccante ventisettenne ha già superato numerosi record e punta ora a insidiare quello di Messi. La Francia, che ha conquistato il titolo nel 1998 e nel 2018, si conferma tra le favorite anche in questa edizione, grazie a una rosa ricca di talento e a un attacco guidato da uno dei giocatori più decisivi del panorama internazionale.