Il Milan continua la sua intensa ricerca per il nuovo allenatore, a undici giorni dalla conclusione del campionato. In questo contesto di profonda riorganizzazione, il nome di Oliver Glasner emerge con forza come il candidato più accreditato per la panchina rossonera. La società, infatti, si trova ancora priva di figure dirigenziali chiave, tra cui l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il direttore tecnico e, naturalmente, la guida tecnica.

Glasner in pole position e il ruolo di Rangnick

Il profilo di Oliver Glasner si posiziona attualmente in cima alla lista delle preferenze del club, ritenuto il più convincente tra i candidati esaminati.

La sua candidatura è ulteriormente rafforzata dalla potenziale collaborazione con Ralf Rangnick, una figura che Cardinale desidererebbe fortemente nel ruolo strategico di direttore tecnico. Tuttavia, Rangnick ha richiesto tempo per valutare il rinnovo del suo contratto con la nazionale austriaca, attualmente impegnata nei Mondiali, mantenendo così una certa incertezza sul suo futuro.

Le complesse dinamiche interne del club

Il processo di selezione del nuovo tecnico e delle figure dirigenziali procede in un clima interlocutorio, caratterizzato da numerosi contatti e approfondite valutazioni. Il Milan necessita di ottenere precise garanzie, in particolare per quanto concerne i poteri gestionali e l'entità degli investimenti che la proprietà è disposta a sostenere.

L'eventuale arrivo di Ralf Rangnick come direttore tecnico comporterebbe una significativa riduzione del peso decisionale di Zlatan Ibrahimovic, il quale ha finora svolto un ruolo centrale nella definizione dei profili sia dirigenziali che tecnici all'interno del club.

Le altre opzioni per la panchina rossonera

Oltre a Oliver Glasner, il club sta valutando attentamente anche altri nomi per la guida tecnica. Tra questi, spiccano Arne Slot, la cui candidatura è fortemente sostenuta da Zlatan Ibrahimovic, e Matthias Jaissle, che rappresenta un'alternativa strettamente legata al progetto che vedrebbe coinvolto Ralf Rangnick. Un'ulteriore opzione è rappresentata da Mauricio Pochettino, attualmente commissario tecnico degli Stati Uniti. Pochettino è considerato una soluzione di riserva, ma la sua effettiva disponibilità è strettamente condizionata dai suoi attuali impegni internazionali con la nazionale.