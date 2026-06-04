La Juventus sta valutando diversi profili per rinnovare il ruolo di portiere. In cima alla lista ci sono due nomi: Emiliano “Dibu” Martinez, estremo difensore dell’Aston Villa e dell’Argentina campione del mondo, e Guglielmo Vicario, titolare del Tottenham e secondo di Donnarumma in Nazionale

.Il Milan continua a muoversi con notevole ritardo rispetto alle principali rivali nella pianificazione della prossima stagione. Dopo la pesante sconfitta contro il Cagliari, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic avevano assicurato che nel giro di pochi giorni sarebbero stati scelti sia il nuovo allenatore sia il nuovo direttore sportivo.

A distanza di settimane, però, il quadro resta ancora incerto: al 4 giugno le due caselle chiave dell'organigramma sono ancora vuote e non risultano trattative realmente vicine alla conclusione.

Questa situazione di instabilità non sta passando inosservata nemmeno all'interno dello spogliatoio. L'addio di Allegri ha lasciato qualche malumore tra i giocatori più rappresentativi della rosa, mentre il silenzio della proprietà e la mancanza di indicazioni chiare sul futuro stanno alimentando ulteriori dubbi.

La Juventus monitora Martinez dell'Aston Villa

L’opzione che portava ad Alisson sembra invece essersi raffreddata in modo quasi definitivo: il Liverpool ha infatti deciso di trattenerlo proprio quando sembrava esserci un’intesa di massima con il club bianconero.

Per questo motivo la Juventus continua a monitorare con attenzione Martinez, il cui nome è stato proposto più volte alla dirigenza nelle ultime settimane.

Il portiere argentino convince per le caratteristiche che la società ricerca: grande esperienza, personalità, affidabilità e qualità tecniche. Tuttavia, il suo contratto con l’Aston Villa scade nel 2029 e il club inglese lo valuta circa 20 milioni di euro. Inoltre, bisogna fare i conti con l’interesse di altre squadre, tra cui l’Inter e alcuni club sauditi.

Per non farsi trovare impreparata, la Juventus mantiene aperta anche la pista che conduce a Vicario, la cui valutazione economica è simile a quella di Martinez. Al contrario, sembra perdere quota la candidatura di Alexander Nübel del Bayern Monaco.

Il Napoli pensa a Saelemaekers

Tra coloro che hanno tratto maggior beneficio dalla gestione Allegri c'è Alexis Saelemaekers. Dopo le esperienze maturate tra Bologna e Roma, il belga è rientrato a Milanello con maggiore maturità e fiducia nei propri mezzi. Nell'ultima stagione di Serie A è stato uno degli uomini di riferimento dell'allenatore, collezionando 35 presenze, 3 reti e 3 assist. Oltre all'aspetto tecnico, Allegri ha lavorato molto anche sulla crescita caratteriale del giocatore, instaurando con lui un rapporto particolarmente stretto.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Il Mattino, il tecnico livornese vorrebbe portare con sé Saelemaekers nella sua nuova avventura al Napoli. Oltre ai nomi di Rabiot e Vlahovic, indicati come obiettivi prioritari per rafforzare la squadra, anche l'esterno belga sarebbe stato segnalato alla dirigenza partenopea.

L'idea del Napoli sarebbe quella di proporre un prestito con diritto di riscatto, una formula che però il Milan non sembra disposto a prendere in considerazione.

Al momento, infatti, l'ipotesi di una partenza di Saelemaekers appare molto remota. Il giocatore è profondamente legato al club, ai compagni e all'ambiente rossonero, oltre a essere considerato uno dei pochi elementi su cui la società intende puntare dopo una stagione deludente. A confermarlo c'è anche il recente rinnovo di contratto fino al 2031, firmato lo scorso 15 dicembre, con un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione. Per ora, dunque, l'interesse del Napoli resta poco più di una suggestione di mercato.