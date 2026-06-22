Il club rossonero ha optato per una significativa riorganizzazione interna della sua struttura societaria, scegliendo in modo deciso di non procedere all’ingaggio di nuovi dirigenti esterni. Questa svolta strategica, che si concretizza dopo gli esoneri di figure chiave come Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, vede Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, assumere un ruolo sempre più centrale e preminente nella gestione complessiva e nelle decisioni strategiche del club. La direzione è chiara: valorizzare le risorse già presenti per affrontare le prossime sfide e garantire stabilità.

La valorizzazione delle risorse interne

Il Milan, dunque, ha scelto di non cercare rinforzi sul mercato dei dirigenti, ma di puntare sulla valorizzazione del proprio organico esistente. Questa decisione mira a garantire continuità e a sfruttare la conoscenza approfondita del club da parte di figure già integrate. In questo contesto, Hendrik Almstadt, presente nella società dal 2019 e da tempo impegnato nell’analisi dettagliata dei giocatori, e Bobby Gardiner, un analista di comprovata esperienza, saranno chiamati a ricoprire un ruolo di maggiore responsabilità all'interno del team che si occuperà delle operazioni di mercato. La loro expertise sarà fondamentale per le prossime sessioni di trasferimenti e per la strategia sportiva.

Parallelamente, Jorav Kirovski manterrà la sua posizione strategica, continuando a dirigere Milan Futuro come direttore sportivo della formazione giovanile, un settore cruciale per lo sviluppo a lungo termine e la crescita dei talenti del club.

Il ruolo centrale di Cardinale e l'influenza di Amorim

La nuova configurazione societaria prevede una struttura decisionale più snella e centralizzata, con una connessione diretta e forte tra la proprietà e la guida tecnica. Gerry Cardinale si posizionerà al fulcro di questa riorganizzazione, garantendo una supervisione diretta e un coinvolgimento attivo nelle scelte strategiche e operative. Un elemento di novità e di grande importanza è rappresentato dal nuovo allenatore, Rúben Amorim.

Il tecnico portoghese sarà infatti fortemente integrato in questa rinnovata struttura, e gli verrà attribuito un "peso specifico" significativo anche per quanto concerne le decisioni relative al mercato dei giocatori. Questa sinergia tra proprietà, allenatore e staff interno mira a creare un fronte comune e coeso per la pianificazione sportiva e il raggiungimento degli obiettivi.

Le motivazioni dietro la scelta strategica

La decisione di privilegiare una soluzione interna per la riorganizzazione dirigenziale non è casuale, ma scaturisce da precise valutazioni strategiche e operative. Una delle motivazioni principali risiede nell'urgenza di identificare figure di riferimento pronte ad operare immediatamente sul mercato in vista della nuova stagione, senza i tempi e le complessità che spesso caratterizzano le trattative per l'ingaggio di profili esterni.

Le negoziazioni con candidati esterni, infatti, si sono rivelate in alcuni casi difficili da concretizzare, spingendo il club verso una scelta pragmatica e orientata all'efficienza e alla rapidità. In questo scenario, figure come Jorav Kirovski e Bobby Gardiner emergono come elementi chiave, considerati i più idonei ad assumere ruoli dirigenziali di maggiore portata, garantendo una transizione fluida e una conoscenza approfondita delle dinamiche interne e delle esigenze del Milan.