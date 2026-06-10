I compensi per gli arbitri selezionati per i prossimi Mondiali di calcio 2026 subiranno un significativo incremento. Il compenso base per ogni direttore di gara sarà di circa 86.000 euro, una cifra che raddoppia quanto percepito durante il torneo del 2014. Questo aumento non riguarda solo la quota fissa, ma si estende anche ai bonus, che potranno far lievitare ulteriormente la retribuzione per coloro che dirigeranno le cruciali partite a eliminazione diretta.

Per contestualizzare, nell'ultima edizione dei Mondiali, tenutasi in Qatar nel 2022, gli arbitri avevano ricevuto circa 60.000 euro.

Per il torneo del 2026, la FIFA ha ampliato il suo team, selezionando 52 arbitri, 88 assistenti arbitrali e 30 assistenti VAR. Questi ufficiali saranno impegnati in un totale di 104 partite, un incremento di ben 41 gare rispetto all'edizione precedente. Oltre al compenso base, sono previsti bonus specifici per gli ufficiali di gara e i loro assistenti designati per le partite successive ai sedicesimi di finale.

Struttura dei compensi e bonus

Il compenso base di 86.000 euro garantisce la copertura per l'intero periodo del torneo, indipendentemente dal numero di partite effettivamente arbitrate. Tuttavia, per ogni gara diretta nella fase a eliminazione diretta, la retribuzione può aumentare sensibilmente grazie ai bonus aggiuntivi.

Anche gli assistenti arbitrali e i VAR ricevono un compenso fisso, con ulteriori bonus previsti per chi avanza nelle fasi più decisive della competizione.

Questa nuova struttura dei compensi mira a riconoscere il crescente impegno richiesto agli ufficiali di gara. L'aumento del numero di partite e la maggiore complessità gestionale del torneo hanno reso necessaria una revisione delle retribuzioni. La FIFA ha confermato la selezione di un numero maggiore di arbitri e assistenti rispetto alle edizioni passate, sottolineando l'importanza di un'adeguata preparazione e remunerazione.

Compenso totale e regole FIFA

Il compenso base per gli arbitri ai Mondiali 2026 si attesta attorno ai 100.000 dollari.

I bonus possono portare il totale a cifre molto più elevate, specialmente per chi avrà l'opportunità di dirigere la finale. Gli assistenti arbitrali, invece, riceveranno una quota fissa di circa 25.000 dollari, mentre i compensi per gli ufficiali VAR seguono un percorso retributivo separato. Per i migliori ufficiali, il totale percepito durante l'intero torneo potrebbe avvicinarsi ai 300.000 dollari, grazie ai bonus per le partite decisive e alle indennità giornaliere.

È importante notare che le regole FIFA prevedono un vincolo fondamentale: gli arbitri non possono dirigere partite che coinvolgono la propria nazionale in nessuna fase della competizione, garantendo così la massima imparzialità e integrità del torneo.