Il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid è ormai una realtà. Lo Special One, come è noto il tecnico portoghese, inizierà ufficialmente la sua seconda avventura con i blancos il 13 luglio, data stabilita per il primo allenamento presso il centro sportivo di Valdebebas. La notizia, già comunicata dall'allenatore alla squadra, segna un nuovo capitolo nella storia recente del prestigioso club spagnolo.

L'arrivo di Mourinho a Madrid è stato seguito da incontri cruciali con i vertici societari. Il tecnico portoghese ha discusso il nuovo progetto tecnico e contrattuale con José Ángel Sánchez, direttore generale, Juni Calafat, responsabile dello scouting, e il suo agente Jorge Mendes.

Contemporaneamente, il Benfica ha formalizzato la separazione da Mourinho, esprimendo gratitudine: “Il Real Madrid ha ufficializzato l’offerta per il tecnico. Grazie José”, ha dichiarato il club lusitano.

Un ritorno atteso e un nuovo progetto

Mourinho si stabilirà immediatamente a Valdebebas, dove avrà a disposizione diverse settimane per pianificare con cura il suo secondo mandato sulla panchina del Real Madrid. Questo ritorno, molto atteso dai tifosi, è visto come una chiara espressione di continuità e ambizione per il club spagnolo, che mira a mantenere la sua posizione di vertice nel calcio europeo. La presenza di Mourinho, già protagonista tra il 2010 e il 2013, invia un segnale forte dalla dirigenza madrilena.

L'ufficialità dell'ingaggio di Mourinho è stata facilitata dalla recente rielezione del presidente Florentino Pérez. Il club madrileno ha investito circa 15 milioni di euro per il cartellino del tecnico, versati al Benfica. Mourinho, all'età di 63 anni, arriva dopo un periodo caratterizzato da esperienze altalenanti con Tottenham, Roma, Fenerbahçe e Benfica. Nelle ultime stagioni, ha conquistato un solo titolo: la Conference League nel 2022 con la Roma.

Cambiamenti in panchina e prospettive future

Il ritorno dello Special One coincide con l'addio di Álvaro Arbeloa, il cui allontanamento dalla panchina del Real Madrid è stato ufficializzato lo stesso giorno. Per quanto riguarda il Benfica, Marco Silva è indicato come il probabile successore di Mourinho.

Il nuovo ciclo madridista si apre con grandi aspettative, con l'obiettivo di riportare il club ai massimi livelli, facendo leva sull'esperienza e il carisma del tecnico portoghese. Le prossime settimane saranno fondamentali per la definizione della rosa e della strategia, con Mourinho che avrà il compito di forgiare una squadra competitiva e infondere la sua mentalità vincente per le sfide future in Spagna e in Europa.