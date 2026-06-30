L’American League East si appresta a vivere una seconda metà di stagione MLB ricca di interrogativi su strategie e prestazioni. Con luglio alle porte, la divisione è un crocevia di possibili colpi di scena. Le questioni chiave riguardano l'attacco dei Blue Jays con Vladimir Guerrero Jr., la performance dei Red Sox e la solidità dei Tampa Bay Rays. Al 30 giugno, i Rays guidano con 48 vittorie e 33 sconfitte, seguiti dagli Yankees (48-36) a 1.5 partite. Seguono i Toronto Blue Jays (40-45, a 10 partite), i Baltimore Orioles (40-46, a 10.5 partite) e i Boston Red Sox (37-46, a 12 partite).

Previsioni chiave nell'AL East

Per i Baltimore Orioles, si prevede che Pete Alonso raggiunga i 40 fuoricampo entro fine stagione, avendo già 19 home run a metà campionato.

I Boston Red Sox potrebbero cedere Sonny Gray e Isiah Kiner-Falefa agli Atlanta Braves. Il dirigente Craig Breslow potrebbe voler massimizzare il loro valore, sebbene l'operazione sia considerata difficilmente realizzabile nel breve termine.

I New York Yankees dovrebbero mantenere una linea di continuità. Il manager Aaron Boone, fedele al suo gruppo, non dovrebbe apportare cambiamenti significativi a coaching o formazione, mantenendo intatto il lineup con Volpe e Wells.

I Tampa Bay Rays, attenti ai costi, potrebbero tentare un colpo di mercato acquisendo Kodai Senga dai Mets, a condizione che questi si facciano carico di parte dell'ingaggio, rafforzando così la squadra.

La situazione dei Toronto Blue Jays è incerta. La previsione è una stagione chiusa con un bilancio di 81 vittorie e 81 sconfitte, mancando i playoff per un margine minimo, forse di un paio di partite, nonostante un possibile risveglio di Vladimir Guerrero Jr. Si ipotizza anche un interesse per Sonny Gray, qualora i Red Sox lo rendessero disponibile, per rafforzare la rotazione.

La seconda metà della stagione si annuncia decisiva, con strategie di mercato e performance individuali che influenzeranno gli equilibri dell'American League East.