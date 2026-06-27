I Diavoli Rossi del Belgio hanno siglato un'indiscutibile e travolgente vittoria contro la Nuova Zelanda, imponendosi con un netto 5-1 in una partita cruciale dei Mondiali. Questo risultato non solo rappresenta la prima affermazione della nazionale belga nel prestigioso torneo, ma le garantisce anche il primo posto nel combattuto Gruppo G, proiettandola con determinazione verso la fase successiva. La prestazione offerta ha dimostrato la forza e la coesione della squadra, che ha saputo capitalizzare ogni occasione per costruire un vantaggio significativo e inequivocabile.

Un dominio incontrastato e i protagonisti del gol

L'incontro, svoltosi il 27 giugno 2026, ha visto il Belgio esercitare un dominio incontrastato sul campo, dettando il ritmo e controllando le dinamiche di gioco fin dalle prime battute. La superiorità tecnica e tattica dei Diavoli Rossi si è tradotta in una serie di azioni offensive efficaci e ben costruite. Il merito di aver sbloccato e poi ampliato il risultato va in particolare a Leandro Trossard, autore di una brillante doppietta che ha messo in ginocchio la difesa neozelandese. A consolidare ulteriormente il largo margine di vittoria, contribuendo in maniera decisiva al tabellino finale, sono stati i gol di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, le cui marcature hanno sottolineato la potenza di fuoco dell'attacco belga e la loro capacità di finalizzare le occasioni create.

Il cammino verso i sedicesimi e gli scenari futuri

Con questa fondamentale vittoria, il Belgio ha cementato la sua posizione, assicurandosi l'accesso ai sedicesimi di finale del Mondiale come capolista del Gruppo G. Un ruolo non da poco è stato giocato anche dal contemporaneo pareggio per 1-1 tra Egitto e Iran, un esito che ha permesso anche alla nazionale egiziana di ottenere la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. L'attenzione dei Diavoli Rossi si sposta ora sul prossimo impegno, in programma mercoledì a Seattle. Qui, il Belgio affronterà una delle migliori terze classificate del torneo, la cui identità è ancora soggetta a definizione. L'attesa per scoprire l'avversaria aggiunge un ulteriore elemento di suspense in vista di questa cruciale sfida che determinerà il prosieguo del cammino mondiale.