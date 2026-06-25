Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video su Youtube e parlandi di calciomercato ha detto: "l'Inter resta una spettatrice interessata di quella che è la trattativa per il rinnovo fra la Roma e Gianluca Mancini. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2027 ed è vero che le parti sono vicine, ma essere in sintonia non vuol dire aver trovato un accordo. Quindi bisognerà vedere come si svilupperanno le cose ma ripeto che la società nerazzurra avrà gli occhi aperti su Trigoria".

Moretto: 'Gila ha l'accordo col Napoli ma non vedo Lucca nella trattativa'

Restando in tema difensori, Moretto ha poi aggiunto: "Gila ha un accordo verbale con il Napoli e la società partenopea sa di avere dalla sua parte la priorità. Perché le parti stanno parlando da tanto tempi e il corteggiamento degli azzurri per lo spagnolo dura ormai da mesi. Manca però sempre l'accordo con la Lazio e in questo senso si inseriscono le voci che vorrebbero Rafa Marin fra i profili che potrebbero essere inseriti nella trattativa. Allo stesso tempo si è fatto il nome di Lucca in cambio di Gila ma da quello che mi risulta, il nome del centravanti italiano non sarebbe stato sondato dalla Lazio. Quindi tenderei a metterla in disparte come opzione".

Ahanor e Strafezza, due nomi caldi

Sull'Atalanta Moretto ha poi aggiunto: "Su Ahanor posso raccontare che nei mesi di marzo e aprile, il Brighton è venuto più volte a vederlo val vivo. E' un calciatore molto giovane e quindi di grande prospettiva, ma deve fare degli step per consacrarsi a livello europeo. Quest'anno ha giocato, per carità, ma non ha avuto sempre la possibilità di essere titolare. Ricordo anche che Ahanor è stato molto vicino ad andare al Milan prima di raggiungere l'Atalanta. Detto ciò, posso sottolineare che tra l'offerta fatta dal Brighton e la richiesta dell'Atalanta c'é grande distanza e non so se è una pista che si può scaldare, perché la società inglese dovrebbe alzare e di molto il tiro".

Moretto ha concluso: "Strefezza? Da quando è arrivato al Parma ha fatto la differenza e lo dicono i numeri e le prestazioni che ha ottenuto. C'é una trattativa in corso fra l'Olympiacos e la società emiliana per far si che il fantasista italiano resti in Serie A e credo che la volontà di Cuesta possa fare la differenza. Perché il Parma punta ancora forte su Strefezza