Un episodio controverso ha segnato la cerimonia pre-partita della sfida tra Ghana e Inghilterra ai Mondiali, tenutasi al Boston Stadium. Un video ampiamente diffuso sui social media ha mostrato il terzino inglese Djed Spence che sembrava evitare la stretta di mano con il centrocampista ghanese Thomas Partey. L'incontro, valido per il Gruppo L del torneo, è stato preceduto da un gesto che ha immediatamente generato discussioni.

Le immagini circolate hanno evidenziato come, a differenza di Spence, tutti gli altri giocatori della nazionale inglese abbiano regolarmente stretto la mano a Partey, conformandosi al protocollo FIFA.

La federazione calcistica inglese non aveva emesso direttive specifiche per i propri atleti riguardo al comportamento da tenere con Partey durante la cerimonia, lasciando che seguissero le consuete procedure. Questa scelta era motivata dall'intento di non pregiudicare la posizione giudiziaria del calciatore ghanese.

La situazione di Thomas Partey e il contesto della partita

Thomas Partey, centrocampista del Villarreal ed ex Arsenal, è stato accolto da sonori fischi da parte dei tifosi inglesi al suo debutto in questa edizione dei Mondiali. Il suo nome, annunciato dall'impianto di diffusione sonora dello stadio prima dell'inizio della gara, è stato seguito da un'ondata di disapprovazione, e ogni suo tocco di palla è stato regolarmente accompagnato da fischi dagli spalti.

Partey aveva saltato la prima partita del Ghana nel torneo, una vittoria per 1-0 contro Panama a Toronto, a causa del negato ingresso nel Paese da parte delle autorità canadesi. Nonostante ciò, ha potuto partecipare alla gara di Boston grazie al visto concesso dagli Stati Uniti.

Il calciatore ghanese si è dichiarato non colpevole di sette capi d’accusa per stupro e uno per violenza sessuale, accuse relative alle denunce di quattro donne diverse tra il 2020 e il 2022. Il processo a suo carico è previsto per il prossimo anno.

Reazioni e il protocollo pre-partita

Sebbene le riprese televisive in diretta non abbiano mostrato tutte le strette di mano, le immagini diffuse sui social media hanno chiaramente mostrato Spence nell'atto di evitare il contatto con Partey.

L'aspettativa era che tutti i calciatori inglesi seguissero il protocollo FIFA, come già avvenuto nella precedente partita contro la Croazia a Dallas.

Al termine della partita, conclusasi con un pareggio a reti inviolate (0-0), l'allenatore Thomas Tuchel è stato interpellato sull'episodio che ha coinvolto Spence. Tuttavia, un responsabile della comunicazione ha prontamente invitato Tuchel a non rilasciare dichiarazioni in merito, mantenendo una posizione di riserbo sulla vicenda.