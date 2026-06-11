Il mercato continua a monopolizzare l'attenzione, ma non sempre le notizie più importanti riguardano esclusivamente i calciatori. In casa Juventus, infatti, le ultime indiscrezioni raccontano di possibili cambiamenti ai vertici societari che vedrebbero coinvolto l'ad Damien Comolli. Nel frattempo l'Inter osserva gli sviluppi attorno a Davide Frattesi, mentre Torno e Cagliari potrebbero registrare cambiamenti per la porta.

Juventus, il futuro di Comolli è in bilico: scenario inatteso alla Continassa

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la posizione di Damien Comolli come amministratore delegato della Juventus sarebbe improvvisamente diventata meno solida rispetto a quanto apparisse soltanto poche settimane fa.

Dopo la riunione andata in scena nelle scorse ore alla Continassa, infatti, sarebbero emersi dubbi e riflessioni che potrebbero portare a una clamorosa svolta.

La situazione sorprende soprattutto perché alla Continassa sembrava essersi consolidata una linea comune all'interno del club, favorita dal lavoro di mediazione e dall'unità d'intenti che John Elkann avrebbe cercato di costruire tra le diverse anime della società. Proprio per questo motivo, un eventuale ridimensionamento o addirittura un cambio al vertice rappresenterebbe una decisione inattesa, destinata ad avere inevitabili ripercussioni anche sulla pianificazione tecnica e sul mercato estivo dei bianconeri.

Frattesi osservato da Nottingham e Napoli, si muove il mercato dei portieri

Sul fronte mercato, Gianluca Di Marzio ha inoltre rivelato come il Nottingham Forest sia tornato a interessarsi concretamente a Davide Frattesi. Il club inglese aveva già sondato il terreno per il centrocampista dell'Inter durante la scorsa sessione invernale e nelle ultime ore avrebbe chiesto nuovamente informazioni per valutare la fattibilità dell'operazione.

La concorrenza, però, non manca. Anche il Napoli starebbe monitorando la situazione dell'ex Sassuolo, soprattutto nel caso in cui André-Frank Zambo Anguissa dovesse lasciare il club partenopeo durante l'estate.

Movimenti importanti si registrano anche tra i portieri.

Elia Caprile, reduce dall'ultima stagione al Cagliari, sarebbe finito nel mirino del Feyenoord, che starebbe valutando il suo profilo per rinforzare la propria rosa. Il invece, Torino avrebbe individuato in Lorenzo Montipò una possibile soluzione per la porta. L'estremo difensore dell'Hellas Verona, retrocesso in Serie B al termine dell'ultima stagione, rappresenterebbe un'opportunità interessante per esperienza e affidabilità.