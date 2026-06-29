Ivan Juric è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore del Monza. La comunicazione è arrivata direttamente dal club biancorosso, che ha scelto il tecnico croato per guidare la squadra nella prossima stagione di Serie A. Nella nota diffusa dalla società si legge: "Allenatore di grande carisma ed esperienza, capace di portare alle sue squadre intensità e un gioco aggressivo e spregiudicato – Juric è pronto ora per una nuova emozionante avventura in Serie A col Monza".

La nomina di Juric arriva a pochi giorni dalla risoluzione consensuale del contratto che lo legava all’Atalanta.

Le parti hanno trovato un accordo per una buonuscita di circa quattro mesi, rispetto all’anno di contratto che ancora restava. Ora il tecnico croato si prepara a una nuova e cruciale sfida, con l’obiettivo dichiarato di mantenere il Monza nella massima serie.

La carriera di Ivan Juric

Juric, nato a Spalato, ha alle spalle una lunga carriera sia da calciatore che da allenatore. Dopo aver militato in diversi club tra Croazia, Spagna e Italia, ha iniziato la carriera da tecnico come assistente e allenatore in seconda, per poi debuttare come primo allenatore nella stagione 2014-15 al Mantova. Nel 2015-16 ha ottenuto con il Crotone la prima storica promozione in Serie A. Nel 2016 è tornato al Genoa, salvando la squadra nella massima serie.

Dopo tre anni all’Hellas Verona, ha allenato per tre stagioni il Torino (2021-2024), prima di essere chiamato dalla Roma, quindi ha avuto un’esperienza in Inghilterra al Southampton e successivamente è tornato in Italia, all’Atalanta, dove ha debuttato nella Champions League per quattro partite. Juric è un allenatore carismatico, noto per l’intensità e l’aggressività del suo gioco.

Monza: un nuovo capitolo in Serie A

Il Monza accoglie Juric con entusiasmo, puntando sulle sue doti di carisma e sulla sua capacità di imprimere intensità e aggressività al gioco. Il club biancorosso si affida all’esperienza del tecnico croato per affrontare la nuova stagione di Serie A con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nella categoria. L’arrivo di Juric rappresenta un segnale di ambizione per la società, che punta a confermarsi tra le protagoniste del massimo campionato italiano.