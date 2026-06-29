Juventus e Milan potrebbero presto incrociare le proprie strategie di mercato per un obiettivo comune a centrocampo. I due club avrebbero infatti messo gli occhi su Mateo Kovacic, destinato a lasciare il Manchester City dopo una stagione vissuta ai margini del progetto tecnico. Nel frattempo il Napoli riflette sul futuro di Romelu Lukaku, finito nel mirino dell'Arabia Saudita ma intenzionato, almeno per il momento, a proseguire la propria avventura in azzurro.

Kovacic può tornare in Serie A: Juventus e Milan alla finestra

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Ekrem Konur, Juventus e Milan avrebbero manifestato interesse per Mateo Kovacic.

Il centrocampista croato sembrerebbe ormai ai titoli di coda della sua esperienza al Manchester City, dove il contratto è in scadenza tra un anno e lo spazio trovato nell'ultima stagione è stato decisamente limitato. I numeri parlano chiaro: appena nove presenze complessive e soli 242 minuti ufficiali, dati che testimoniano un ruolo ormai del tutto marginale nelle gerarchie dei Citizens.

Proprio la situazione contrattuale e il ridotto impiego potrebbero rendere l'operazione particolarmente interessante anche dal punto di vista economico. Nonostante il valore e l'esperienza internazionale del classe 1994, il Manchester City potrebbe lasciarlo partire per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Un investimento considerato sostenibile sia dalla Juventus sia dal Milan, che potrebbero però incrociare la concorrenza di club come Aston Villa e Nottingham Forest.

Lukaku respinge l'Arabia: vuole convincere Allegri e liberarsi a zero

Sul fronte Napoli, invece, le prime sirene provenienti dall'Arabia Saudita avrebbero iniziato a suonare per Romelu Lukaku. L'attaccante belga, che entrerà nell'ultimo anno di contratto con il club partenopeo, sarebbe stato avvicinato da alcune società saudite pronte a garantirgli un ingaggio molto ricco. Il centravanti, però, avrebbe scelto di declinare ogni proposta.

L'obiettivo dell'ex Chelsea sarebbe quello di giocarsi le proprie carte sotto la guida di Massimiliano Allegri e provare a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Una permanenza che potrebbe rivelarsi strategica anche in ottica futura: qualora non dovesse arrivare il rinnovo, Lukaku avrebbe infatti la possibilità di liberarsi a parametro zero dalla prossima estate, presentandosi sul mercato da svincolato e negoziando così un contratto economicamente ancora più vantaggioso.