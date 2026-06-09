Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha espresso un chiaro ottimismo riguardo al futuro del club, durante un incontro a Palazzo Pirelli. Pur riconoscendo che lo scudetto “non fa ancora per noi”, ha sottolineato la crescita costante della società e la sua fiducia nella prossima stagione. Questa dichiarazione riflette una visione strategica per un progresso sostenibile e ambizioso del Como.

La filosofia del "bello deve ancora venire"

“Ho la fortuna di lavorare in un club dove, tra la fine di una stagione e l’inizio della successiva, possiamo sempre dire che il bello deve ancora venire”.

Con queste parole, Carlalberto Ludi ha sintetizzato la filosofia che anima il Como. Non solo una speranza, ma l'espressione di un progetto in divenire, costruito con gradualità e chiara ambizione. Il dirigente ha evidenziato l'impegno del club in un percorso di miglioramento continuo, mirando a traguardi sempre più prestigiosi.

Programmazione estiva e impegni internazionali

Il direttore sportivo ha fornito anticipazioni sulla programmazione estiva, con il ritiro a Mozzate dal 16 luglio. Tra le amichevoli, spicca il match del 16 agosto ad Anfield contro il blasonato Liverpool, un test significativo. È in fase di definizione la seconda edizione della Como Cup, per rafforzare la vocazione internazionale del club.

La competizione vedrà la partecipazione di squadre come Alula, Crystal Palace, Famalicao, Lens e Villarreal, consolidando l'impegno del Como nel confronto internazionale.

Il progetto Como: dalla rinascita alla visione strategica

Il percorso di crescita del Como è legato alla proprietà britannica SENT Entertainment, punto di svolta dopo il fallimento e la ripartenza dalla Serie D. Carlalberto Ludi, forte della sua esperienza, è stato scelto per guidare questa ambiziosa rinascita sportiva e organizzativa. La sua missione si articola su obiettivi strategici: garantire stabilità economica, valorizzare il settore giovanile e realizzare investimenti mirati sulla prima squadra. Pilastri essenziali per consolidare la posizione del Como e proiettare il club verso il successo.