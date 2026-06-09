Il mondo del tennis attende con fiducia il ritorno in campo di Jannik Sinner. Dopo due giorni di visite mediche programmate, l'atleta è pronto a riprendere gli allenamenti. La notizia è stata confermata da Paolo Bertolucci, ex tennista e commentatore, che ha rassicurato sulle condizioni del campione. Sinner rientrerà a Montecarlo questa sera e già da domani inizierà la preparazione. Il prossimo appuntamento in competizione è fissato a Wimbledon, preceduto da una singola esibizione, come anticipato da Bertolucci.

Le dichiarazioni di Paolo Bertolucci

Intervenuto a Rai Radio1, nel programma “Un Giorno da Pecora”, Paolo Bertolucci ha condiviso dettagli sul recente periodo di Jannik Sinner. Le sue parole hanno chiarito la situazione: “Sapevo che Sinner aveva in programma due giorni di visite per fare un check up completo, stasera rientra a Montecarlo e da domani riprenderà ad allenarsi. A parte un’esibizione, lo rivedremo a Wimbledon”. Questa dichiarazione sottolinea la meticolosità con cui l'atleta gestisce il proprio recupero e preparazione fisica.

Il contesto degli accertamenti medici

Gli accertamenti medici a cui Jannik Sinner si è sottoposto sono stati programmati a seguito del malore accusato durante il secondo turno del Roland Garros, evento che ha determinato la sua eliminazione dal torneo.

Per una serie approfondita di esami clinici, il numero uno del mondo si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano. Le indagini diagnostiche, che hanno incluso analisi del sangue e controlli cardiologici, si sono svolte nell'arco di due giorni, l'8 e il 9 giugno. Le visite sono state condotte presso il padiglione Diamante della struttura milanese, garantendo un'analisi completa dello stato di salute del tennista.

Gli esami clinici e il rientro in campo

Durante la sua permanenza in ospedale, Jannik Sinner ha completato tutti gli accertamenti clinici. Questi esami specialistici erano essenziali per investigare le cause del calo fisico improvviso manifestatosi al Roland Garros e per definire la migliore strategia per il prosieguo della stagione.

L'obiettivo era ottenere un quadro clinico esaustivo per un ritorno in campo in piena forma e sicurezza. Al termine delle visite, il tennista ha lasciato la struttura con discrezione, limitandosi a un breve saluto ai cronisti presenti, senza rilasciare dichiarazioni. Questo conferma la sua concentrazione sul recupero e la preparazione per i prossimi impegni.